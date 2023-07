Ukraine : au 500e jour de la guerre, Volodymyr Zelensky célèbre le courage de son peuple

Au 500e jour de l'invasion russe en Ukraine, Volodymyr Zelensky s'est rendu sur l'île des Serpents. Le président ukrainien a célébré le «courage» des habitants de son pays à l'occasion de ce chiffre symbolique. Il s'est ensuite rendu à Istanbul.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a célébré le «courage» de son peuple au 500e jour samedi de la guerre déclenchée par la Russie, qui a mené samedi un nouveau bombardement meurtrier dans l'est du pays. Le cap symbolique des 500 jours est franchi alors que Kiev, engagé dans une contre-offensive contre Moscou, a obtenu vendredi l'engagement de Washington de lui livrer des bombes à sous-munitions, une arme controversée, à quelques jours du sommet de l'Otan à Vilnius.

«Nous sommes le pays du courage»

Pour marquer le 500ᵉ jour d'un conflit qui a tué plus de 9.000 civils selon l'ONU, le président ukrainien s'est rendu sur l'île des Serpents, dont Moscou s'était emparé peu après le début de l'invasion le 24 février 2022 avant de devoir l'abandonner. «Aujourd'hui, nous sommes sur l'île des Serpents, qui ne sera jamais conquise par l'occupant, tout comme le reste de l'Ukraine, parce que nous sommes le pays du courage», a déclaré Volodymyr Zelensky dans une vidéo non datée publiée samedi sur les réseaux sociaux. Le contingent ukrainien qui stationnait sur ce petit caillou au début de l'invasion avait refusé de se rendre et avait intimé au navire de guerre russe Moskva «d'aller se faire foutre», au cours d'un échange radio devenu culte et érigé en symbole de la résistance de Kiev.

Ces soldats ukrainiens avaient certes fini par être capturés avant d'être échangés avec des prisonniers russes. Mais le Moskva avait coulé en mer Noire après avoir été touché, selon Kiev, par des missiles ukrainiens. Moscou avait abandonné l'île en juin 2022. À Istanbul, où il achevait samedi une tournée régionale, le président ukrainien a salué la mémoire des victimes du conflit lors d'une prière aux côtés du patriarche orthodoxe Bartholomée. «Notre combat dure depuis déjà 500 jours, depuis le début de l'invasion à grande échelle. Nous avons reçu ici le soutien de Sa Sainteté et des prières pour nos combattants, notre nation, notre peuple, pour la vie en Ukraine», a-t-il déclaré.