Californie : une loutre agressive qui s'attaque à des surfeurs activement recherchée (vidéo)

Une loutre agressive s’est attaquée, dimanche 9 juillet dernier, aux surfeurs de Santa Cruz, non loin de San Francisco. Le comportement de cette femelle de 5 ans reste, pour l’heure, inexpliqué. Elle est désormais pourchassée par les autorités.

En Californie, aux États-Unis, une loutre agressive envers les surfeurs et parfois capable de voler leurs planches est officiellement pourchassée par les autorités, qui souhaitent mettre un terme à ses larcins.

En effet, cette femelle de cinq ans s’attaque à des surfeurs de Santa Cruz, non loin de San Francisco, depuis plusieurs semaines déjà. Mais ces derniers jours, son audace semble avoir dépassé les bornes.

Dans une vidéo publiée lundi sur Twitter, la loutre de mer monte sur la planche d'un amateur de glisse effrayé, qui tente en vain de retourner son longboard pour lui résister.

An amazing video!



This video of the sea otter attacking a surfboard yesterday was shared me and is being posted with the photographers permission. The video must remain in this tweet to be shared. This is a dangerous sea otter, avoid it if at all possible! pic.twitter.com/N7qPMFVRrt

— Native Santa Cruz (@NativeSantaCruz) July 10, 2023