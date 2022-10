États-Unis : le mari de la cheffe des démocrates Nancy Pelosi agressé au marteau au domicile conjugal

Le mari de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis, a été attaqué dans la nuit du jeudi au vendredi 28 octobre, alors qu’il se trouvait à son domicile.

Paul Pelosi, le mari de Nancy Pelosi, cheffe du parti démocrate au Congrès américain, a été attaqué ce vendredi 28 octobre. Son agresseur présumé voulait s’en prendre à la dirigeante américaine, mais cette dernière se trouvait à Washington au moment des faits, entourée par son équipe de protection. Cette agression est une nouvelle illustration des dangers planant sur les élus, à deux semaines des élections de mi-mandat.

MENACÉ de mort

Vers 02h30 du matin, le suspect est entré au domicile du couple à San Francisco, et a «violemment attaqué» Paul Pelosi avec un marteau, le frappant au moins une fois, a indiqué le chef de police de cette métropole de Californie, Bill Scott. Cet homme cherchait Nancy Pelosi et a «menacé de mort» son mari, a précisé plus tard le porte-parole de la présidente de la Chambre des représentants, Drew Hammill. Paul Pelosi, lui aussi octogénaire, a «été opéré avec succès pour soigner une fracture du crâne et de graves blessures au bras droit et aux mains», a ajouté Drew Hammill.

Les motivations du suspect de 42 ans, qui se trouvait encore à l'hôpital vendredi soir, restent à éclaircir. Une chose est sûre, il ne s'agissait pas d'une attaque «au hasard» mais bien d'un acte «intentionnel», a confirmé Bill Scott. L'ensemble de la classe politique américaine a vivement condamné cette attaque. Le chef de l'opposition républicaine au Sénat Mitch McConnell s'est dit «horrifié», tandis que le président Joe Biden dénonçait une agression «ignoble».