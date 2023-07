États-Unis : les autorités sanitaires autorisent la vente d’une pilule contraceptive sans ordonnance

Les autorités sanitaires américaines ont approuvé, ce jeudi, la mise sur le marché de la première pilule contraceptive sans ordonnance aux États-Unis.

Il sera bientôt possible, pour les Américaines, d’obtenir une boîte de pilule contraceptive sans passer par un médecin. En effet, la Food and Drug Administration (FDA), l’agence sanitaire américaine, a approuvé ce jeudi la mise sur le marché de Opill, la première pilule contraceptive en vente libre aux États-Unis.

«L'approbation d'aujourd'hui marque la première fois qu'un contraceptif oral quotidien en vente libre sera une option disponible pour des millions de personnes aux États-Unis», a déclaré le Dr Patrizia Cavazzoni, directeur du Centre d'évaluation des médicaments et de recherche de la FDA, dans un communiqué, a rapporté CNN.

Le fabricant de cette pilule, Perrigo, a qualifié la décision de la FDA d'«étape importante» et de «pas de géant pour l'autonomisation des femmes» dans un communiqué. La société s'est engagée à rendre la pilule «accessible et abordable pour les femmes et les personnes de tous âges».

Des millions de grossesses non désirées chaque année

Selon la FDA, sur les quelque 6 millions de grossesses constatées chaque année aux États-Unis, environ la moitié ne sont pas désirées. «Les grossesses non désirées ont été associées à des résultats maternels et périnataux négatifs, y compris (...) un risque accru d'accouchement prématuré, avec des résultats néonataux, de développement et de santé de l'enfant défavorables. La disponibilité d'Opill en vente libre peut contribuer à réduire le nombre de grossesses non désirées et leurs effets négatifs potentiels», a déclaré la FDA dans un communiqué.

L’autorisation de cette pilule donne la possibilité à des femmes de pouvoir recourir à la contraception librement, sans l’accord d’un médecin, dans un pays où l’avortement a été fortement limité voire complètement interdit dans plusieurs États depuis la révocation de l’arrêt Roe v. Wade, il y a environ un an.

Cette pilule est autorisée sur le marché américain depuis longtemps sur ordonnance. On ne sait pas encore à quelle date elle sera disponible en vente libre.