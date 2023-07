Corée du Nord : ce que l'on sait de l'Américain retenu par Pyongyang après avoir franchi la frontière

Travis King, soldat américain de deuxième classe en visite dans la zone démilitarisée séparant la Corée du Nord et du Sud, a franchi la frontière illégalement vers Pyongyang, ce mardi 18 juillet, et serait désormais retenu par les autorités nord-coréennes.

Un acte inattendu qui pourrait envenimer les relations entre Washington et Pyongyang. Ce mardi 18 juillet, un militaire américain a traversé la frontière séparant la Corée du Nord et la Corée du Sud afin de se rendre du côté de Pyongyang. Une traversée illégale et réalisée de façon volontaire. Selon le commandement de l’ONU, il serait désormais retenu en Corée du Nord.

Un soldat avec des soucis de comportement

Identifié par l’armée américaine, Travis King, soldat de deuxième classe engagé depuis 2021, a rejoint «volontairement et sans autorisation» la frontière entre les deux Corées lors d’une visite de la zone démilitarisée, a indiqué le colonel Isaac Taylor, porte-parole des forces américaines en Corée du Sud.

Connu pour son comportement, le militaire venait de passer deux mois dans une prison sud-coréenne, après «des accusations d’agression» selon un responsable sud-coréen, et devait être rapatrié aux États-Unis pour des raisons disciplinaires. Mais pour une raison encore inconnue, le soldat a pu quitter l’aéroport et rejoindre un groupe de visiteurs de la DMZ.

Une situation tendue dans la péninsule coréenne

Techniquement en conflit malgré la fin de la guerre de Corée en 1953, les deux Corées pourraient voir leurs relations s’empirer. Quelques heures après l'incident, la Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques dans la mer de l'Est, également appelée mer du Japon, selon l'armée sud-coréenne.

Une menace forte envoyée, alors qu’un sous-marin américain muni d’armes nucléaires a fait escale en Corée du Sud en début de semaine.