Corée du Sud : un sous-marin américain muni d'armes nucléaires fait escale pour la première fois depuis 40 ans

Pour la première fois en près de quarante ans, un sous-marin américain a été accueilli dans un port sud-coréen. Un mouvement qui survient alors que les tensions entre les deux Corées augmentent.

Une escale historique. Ce mardi 18 juillet, un sous-marin de l’armée américaine a fait escale en Corée du Sud, dans la ville portuaire de Busan. Une grande première depuis 1981, qui a été annoncée lors de la première réunion du Groupe consultatif nucléaire.

«Au moment où nous parlons, un sous-marin nucléaire américain fait escale à Busan aujourd'hui, la première visite d'un sous-marin nucléaire américain depuis des décennies», a indiqué Kurt Campbell, coordinateur pour la région indo-pacifique de la Maison Blanche. Une annonce forte, alors que le président sud-coreén, Yoon Suk Yeol, se trouve actuellement aux États-Unis dans le cadre d’une visite officielle.

La Corée du Nord «prête à riposter» si nécessaire

Cette visite d’un sous-marin américain en Corée du Sud intervient alors que les relations entre la Corée du Sud et la Corée du Nord sont plus que tendues. Kim Yo Jong, sœur du dictateur nord-coréen Kim Jong-Un, avait averti que cette action ne ferait qu’«éloigner davantage Pyongyang de possibles pourparlers», et que la Corée du Nord était «prête à contrer résolument tout acte de violation de sa souveraineté».

Une déclaration sous forme de menaces, alors que Washington a annoncé en avril dernier qu'il déploierait un sous-marin capable de lancer des missiles balistiques à ogives nucléaires dans la péninsule coréenne, sans préciser de date.