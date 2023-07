Etats-Unis : un pasteur avoue le meurtre d'une fillette de 8 ans, 48 ans après les faits

Un ancien pasteur américain de 83 ans a reconnu le meurtre d'une petite fille âgée de 8 ans, quarante-huit ans après les faits, apprend-on des médias locaux.

Près de cinquante ans plus tard, enfin la vérité. Le meurtre d'une petite fille de 8 ans, commis en 1975, a trouvé son épilogue après les aveux d'un ancien pasteur aujourd'hui octogénaire, quarante-huit ans après les faits, explique notamment CNN.

Gretchen Harrington avait disparu le 15 août 1975. La petite fille se rendait dans un camp biblique d'été, dans la banlieue de Philadelphie (Etats-Unis) où David Zandstra exerçait en tant que pasteur dans une église chrétienne réformée. Il y donnait notamment des cours de textes sacrés.

Mais le matin du 15 août, la fillette ne s'était pas présentée en classe ce qui avait poussé l'homme a rapporté sa disparition à la police. Les fouilles et les recherches n'avaient pas permis au moment des faits de retrouver Gretchen mais un témoin de l'époque avait indiqué l'avoir vue monter dans un «break vert ou une Cadillac bicolore», modèle semblable à celui de David Zandstra. L'homme avait pourtant réussi à convaincre les enquêteurs de sa non-implication, ces derniers ne lui posant du reste pas davantage de questions.

un témoignage clé

L'enquête, relancée en 2017, a toutefois pu être élucidée grâce à la meilleure amie de la petite fille. Celle-ci s'est ainsi souvenue que David Zandstra avait tenté de lui infliger des attouchements.

Elle va également révéler une page de son journal intime, datant de 1975, où il est écrit que selon elle le meurtrier de Gretchen est le pasteur David Zandstra.

La police repart alors à la charge de l'homme, devenu vieillard, dans l'Etat de Géorgie. Après avoir nié, il a finalement avoué le meutre de Gretchen Harrington : il l'aurait battue à mort après qu'elle a refusé d'enlever ses vêtements devant lui.

Authorities in Delaware Co. charged 83-year-old David Zandstra nearly 50 years after Gretchen Harrington was murdered.



«Il a tué cette pauvre petite fille de 8 ans qu’il connaissait et qui lui faisait confiance, puis il a agi comme s’il était un ami de la famille, non seulement lors de l’enterrement et des funérailles, mais aussi pendant des années», a déclaré le procureur Jack Stollsteimer à la presse américaine.

«L'enlèvement et le meurtre de Gretchen ont changé à jamais notre famille et elle nous manque tous les jours, a déclaré la famille Harrington dans un communiqué, les proches ajoutant qu'ils préféraient se souvenir de leur petite fille perdue comme «une petite blonde au sourire rayonnant».