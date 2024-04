États-Unis : le centre du pays touché par d'immenses tornades (vidéo)

Plusieurs dizaines de tornades ont frappé le centre des États-Unis, ce vendredi 26 avril, provoquant d'importants dégâts et blessant au moins trois personnes, selon les autorités.

Plus de 70 tornades ont été enregistrées, ce vendredi 26 avril, aux États-Unis, par les services météorologiques américains (NWS), l'essentiel autour de la ville d'Omaha, dans le Nebraska.

Sur place, des images de chasseurs d'orages publiées sur les réseaux sociaux montrent d'immenses tourbillons noirs balayer le ciel, retournant terre, poussière et matériaux sur leur passage. Le résultat : des dizaines de bâtiments détruits, des lignes électriques arrachées, des trains déraillés.

Destruction in Elkhorn, Nebraska, a suburb of Omaha, in the wake of a massive tornado that tore through yesterday. pic.twitter.com/JxOAG3ryMD

À Elkhorn, en banlieue d'Omaha, des images montrent des maisons rasées, des toits envolés, des arbres comme nus. «Les secours poursuivent la vérification des maisons touchées et portent assistance aux éventuelles blessés», a écrit la police d'Omaha sur X.

42 tornado warnings were issued by @NWSOmaha Friday as a tornado outbreak swept across Nebraska and Iowa, demolishing homes and buildings.@MikeSeidel is in Elkhorn with a look at the damage: pic.twitter.com/fEHvOGEuO7

— The Weather Channel (@weatherchannel) April 27, 2024