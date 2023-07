Ovnis : cet ex-agent révèle que le gouvernement des Etats-Unis dissimule un programme secret depuis «plusieurs décennies»

David Grusch, un ex-agent du ministère américain de la Défense, a assuré ce mercredi 26 juillet lors d’une audition devant le Congrès des Etats-Unis que les autorités de son pays ont dissimulé l’existence d’êtres «non humains» depuis près d’un siècle.

Une affaire qui relance l’énigme liée à l’existence d’une forme de vie extraterrestre. David Grusch, un ex-agent du ministère américain de la Défense, a assuré ce mercredi lors d’une audition devant le Congrès que les Etats-Unis ont mené un programme secret lié à l’étude des ovnis pendant de nombreuses décennies.

Ce dernier, œuvrant jusqu’en 2023 comme directeur de l'analyse des phénomènes anormaux non identifiés (UAP aux Etats-Unis) au ministère de la défense, a détaillé le contenu de ce programme.

«J'ai été informé, dans le cadre de mes fonctions officielles, de l'existence d'un programme de récupération de crashs d'UAP et de rétro-ingénierie s'étalant sur plusieurs décennies, auquel on m'a refusé l'accès», a déclaré l’ancien agent devant la commission.

Face au refus émanant de son commandement d’accéder aux conclusions du programme top secret mené par les Etats-Unis, David Grusch a décidé de porter plainte en 2022 pour dénoncer ces faits.

Il a conclu son propos devant la commission de surveillance de la Chambre des représentants à Washington en assurant que le gouvernement américain avait alors découvert l’existence d’êtres «non humains».

Les Etats-Unis auraient tout fait pour cacher cette découverte

Ce mercredi, il a témoigné des diverses pressions qu’il a subi en dévoilant cette affaire au grand jour en juin dernier, dans un entretien accordé au site américain spécialisé The Debrief. Il a assuré avoir été victime de représailles «très brutales», qui l’ont «blessé tant sur le plan professionnel que personnel». Il a ajouté avoir «craint pour sa vie», tout en rappelant le but de sa démarche : «aboutir à un résultat positif, à savoir une plus grande transparence».

Ces accusations lancées en juin dernier ont conduit la commission de contrôle dirigée par les républicains à ouvrir une enquête immédiate. Tim Burchett, membre républicain du Congrès du Tennessee et co-directeur de l'enquête sur les ovnis, a également accusé ce mercredi les agences gouvernementales de ne pas coopérer dans ses investigations.

«Il a été très difficile d'en arriver là aujourd'hui. Dans l'église baptiste, nous disons que le diable est sur notre chemin, et le diable a été sur notre chemin pour cette affaire. Nous nous sommes heurtés à des obstacles de la part des députés, de la communauté du renseignement et du Pentagone», a affirmé ce dernier lors de l’audition.

De son côté, le Pentagone a nié toute dissimulation d’information dans ce dossier par l’intermédiaire d’un communiqué de la porte-parole du ministère de la défense, Sue Gough. Elle a assuré que les enquêteurs n'avaient découvert «aucune information vérifiable permettant d'étayer les affirmations selon lesquelles des programmes concernant la possession ou la rétro-ingénierie de matériaux extraterrestres auraient existé dans le passé ou existeraient à l'heure actuelle».

Des «produits biologiques non-humains» évoqués

Questionné ce mercredi par le Congrès sur les corps des pilotes de ces UAP supposément retrouvés ces dernières décennies, David Grusch a précisé que des produits biologiques «non humains» avaient été retrouvés.

Pour gagner en crédibilité à ce sujet, il a ajouté que ce constat était partagé par toutes «les personnes ayant une connaissance directe du programme avec lesquelles je me suis entretenu et qui font toujours partie du programme».

Lors de l’interview qu’il a donné en juin dernier, David Grusch a confirmé que le gouvernement des Etats-Unis disposait d'engins extraterrestres «très grands, de la taille d'un terrain de football». Dans un entretien accordé au Parisien, il a même assuré que son pays possédait un «engin en forme de cloche» récupéré en Italie auprès de Benito Mussolini en 1933.

Une observation corroborée par d’autres témoignages

Plusieurs témoignages apportés au dossier sont venus appuyer les dires de l’ancien agent, se présentant aujourd’hui comme un lanceur d’alerte. Tim Burchett a affirmé il y a quelques jours que les États-Unis disposaient de preuves d'une technologie qui «défie toutes les lois de la physique». Ce dernier a ajouté que les vaisseaux extraterrestres possédaient une technologie qui pourrait «nous transformer en briquette de charbon de bois».

Lors de l’audition mercredi, le témoin Ryan Graves, un pilote de la marine à la retraite, a affirmé avoir vu des UAP au large de la côte atlantique «tous les jours pendant au moins deux ans». Il a déclaré qu’il comparaissait au nom de son association Americans for Safe Aerospace «pour exprimer les préoccupations de plus de 30 équipages d'avions commerciaux et de vétérans de l'armée qui m'ont fait part de leurs rencontres similaires».

En appui de son témoignage, il a indiqué que bon nombre d’ovnis signalés étaient des «cubes gris foncé ou noirs à l'intérieur d'une sphère transparente» où «le sommet ou les pointes du cube touchaient l'intérieur de la sphère».