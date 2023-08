Uno : Mattel propose 4.000 euros par semaine... pour jouer à son célèbre jeu de cartes

Mattel cherche son premier chef des joueurs de Uno. Pour 17.777 dollars par mois, il vous sera demandé d’apprendre les règles aux fans du jeu. Les candidatures sont ouvertes depuis ce mercredi 2 août.

Mattel veut surfer sur le succès de Barbie au box-office. La société américaine spécialisée dans les jouets et jeux veut offrir à un fan, la possibilité de vivre un rêve : gagner des milliers de dollars en devenant le premier chef des joueurs de Uno.

Le fabricant de jouet lance une nouvelle version du célèbre jeu de cartes : Uno Quatro. Et le chef des joueurs aura pour mission d’apprendre les nouvelles règles aux fans qu’il affrontera lors des parties de Uno Quatro.

«Nous cherchons constamment à créer de nouvelles manières de jouer pour les fans, pour qu’ils continuent de jouer au Uno», a déclaré Ray Adler, responsable mondial des jeux chez Mattel, dans un communiqué. «Nous sommes ravis d'offrir un poste au meilleur joueur de Uno afin de l'aider à présenter notre tout nouveau jeu», a ajouté Ray Adler.

@uno

do you have what it takes to be our CHIEF UNO PLAYER? are you passionate about throwing down the Draw 4 and playing the Reverse Card IRL? stitch this video, introduce yourself and answer these four questions: what’s your best memory playing UNO? what’s your best Reverse Card moment? why shouldn’t we SKIP you as the Chief UNO player? what’s your fave version of UNO? submit your video by August 10th at 11:59 PM PST and check out the link in our bio for more information.

♬ Summer - Croquet Club