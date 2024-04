NBA : les Phoenix Suns, une franchise à l’avenir plus que douteux

Éliminés dès le premier tour des Playoffs de la conférence Ouest de la NBA, les Phoenix Suns sont désormais dans une situation délicate : privée de nombreux choix de Draft pour les années à venir, la franchise de l'Arizona devra également jongler entre contrats faramineux et salaires importants.

La fin d’un rêve et le début d’un long cauchemar pour les Phoenix Suns. Sixième de la conférence Ouest lors de la saison régulière, la franchise de l’Arizona a été balayée dès le premier tour des Playoffs par les Minnesota Timberwolves d’Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert (4-0).

