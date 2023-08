Maroc : un minibus s'écrase dans un ravin et cause la mort de 24 personnes

Un minibus s’est renversé dans un virage de la province d’Azilal, au Maroc, avant de chuter dans un ravin ce dimanche 6 août, causant la mort de 24 de ses occupants.

L’un des accidents de la route les plus meurtriers enregistrés au Maroc. Un minibus prenant la direction du marché hebdomadaire de Demnate (Maroc) s’est renversé dans un virage avant de chuter dans un ravin ce dimanche 6 août, entraînant la mort de 24 de des passagers, selon les autorités locales. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de ce drame, d’après cette même source.

One of Morocco’s worst-ever road accidents left 24 people dead Sunday in the central province of Azilal, officials said





They were killed when a minibus carrying passengers to a weekly market in the town of Demnate overturned on a bendhttps://t.co/8Jncpw0AHu pic.twitter.com/cNrImvDCBG

