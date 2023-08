Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky affirme que la Russie a frappé un «immeuble résidentiel», faisant au moins cinq morts

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé ce lundi soir que la Russie avait frappé un «immeuble résidentiel» dans l’est de l’Ukraine, faisant au moins cinq morts.

Selon le président ukrainien, la Russie a lancé deux missiles contre un «immeuble résidentiel» de la ville de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, ce lundi.

«Deux missiles ont frappé. Un immeuble résidentiel ordinaire a été touché», a indiqué Volodymyr Zelensky sur le réseau social X. Kiev a précisé que quatre personnes ont été tuées lors du premier tir du missile, et un responsable des secours sur place est mort lors de la seconde charge.

«Cinq personnes sont mortes. Il y a 31 blessés, dont 19 officiers de police, 5 membres du personnel de secours et un enfant», a précisé le ministre ukrainien de l'Intérieur Igor Klymenko sur la messagerie Telegram. Les opérations de recherche et de secours des victimes sont toujours en cours.

The city of Pokrovsk, Donetsk region. Donbas, from which Russia is trying to leave only broken and scorched stones. Two missile strikes. An ordinary residential building was hit. Unfortunately, there are victims. Rescuers and all necessary services are on the scene. The rescue of… pic.twitter.com/zsIA7dR6HR

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2023