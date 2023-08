Les premiers touristes spatiaux de Virgin Galactic ont atteint l'espace

L’entreprise spatiale Virgin Galactic, fondée par le milliardaire Richard Branson, a réussi à transporter trois touristes jusque dans l’espace ce jeudi 10 août.

Le tourisme spatial continue de se développer. Après Blue Origin, l’entreprise de Jeff Bezos, son concurrent Richard Branson, fondateur de l’entreprise Virgin Galactic, a réussi à envoyer ses trois premiers touristes dans l’espace ce jeudi 10 août.

Les trois passagers, Jon Goodwin, 80 ans, Keisha Schahaff, 46 ans, et sa fille Anastatia Mayers, 18 ans, sont montés à bord du vaisseau VSS Unity, accompagnés d’une employée de Virgin Galactic et de deux pilotes. Ils ont pu profiter de quelques minutes dans l’espace pour admirer la courbure de la Terre et flotter en apesanteur.

Il s’agissait du deuxième vol commercial de la compagnie, mais le premier, qui a décollé en juin dernier, a transporté des hauts gradés de l'armée de l'air italienne, qui avaient de surcroît réalisé des expériences à bord, et non des civils comme ce jeudi.

Today we flew three incredible private passengers to space: Keisha Schahaff, Anastatia Mayers and Jon Goodwin. Congratulations @VirginGalactic commercial astronauts 011, 012 and 013 – welcome to the club! https://t.co/oJb9bw6ggk #Galactic02 pic.twitter.com/PVQoH9q7Js — Richard Branson (@richardbranson) August 10, 2023

Keisha Schahaff et sa fille Anastatia Mayers, originaires d'Antigua-et-Barbuda dans les Caraïbes, ont remporté leur ticket en participant à une levée de fonds organisée par Virgin Galactic. Le troisième passager, le Britannique Jon Goodwin, a participé aux Jeux olympiques en 1972, et a été diagnostiqué de la maladie de Parkinson en 2014. Il est ainsi devenu la deuxième personne atteinte de cette maladie à voyager dans l’espace.

Selon un communiqué de l’entreprise Virgin Galactic, ce vol, baptisé Galactic 02, se démarque des autres par différents records : celui de la plus jeune personne à aller dans l’espace et de la troisième personne plus âgée. Il s’agit également, selon la société américaine, de la première fois que des femmes astronautes originaires des Caraïbes se rendent dans l’espace, ainsi que de la première pour un duo mère-fille, mais aussi du premier vol à majorité féminine.

Le programme spatial de Virgin Galactic a pris des années de retard, notamment à cause d'un accident en 2014 qui avait provoqué la mort d'un pilote. La société de Richard Branson reste en concurrence directe avec Blue Origin, celle de Jeff Bezos, qui a déjà envoyé une trentaine de touristes dans l’espace.