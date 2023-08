La France est le premier exportateur de glaces en Europe, devant les Pays-Bas

D’après l’Office statistique de l’Union Européenne, Eurostat, la France a été le premier exportateur de glaces sur tout le continent pour l’année 2022, avec 591 millions de litres produits.

Le prix aurait-il fait la différence ? La France a été le premier pays exportateur de glaces de Europe pour l’année 2022, selon les données publiées ce lundi 14 août par Eurostat, l’Office statistique de l’Union Européenne.

Et pour cause, sur 591 millions de litres de glaces produits, la France en a exporté quelque 53 millions de litres, soit 21% des glaces exportées en Europe. Elle s’est ainsi placée devant les Pays-Bas (42 millions de litres, soit 17% des exportations), puis l’Italie (31 millions de litres, pour 13% des exportations), l’Allemagne (28 millions de litres, soit 11%) et la Belgique (23 millions de litres, 9%).

Deuxième producteur d’Europe

Néanmoins la France occupe la seconde place du classement concernant la production de glaces. En effet, toujours d’après Eurostat, l’Allemagne se place devant elle avec 620 millions de litres produits, et l’Italie à la troisième place avec 571 millions de litres.

Mais alors, comment expliquer que la France soit le premier exportateur ? Cela peut s’expliquer notamment par les prix. Un litre de glace coûte dans le pays en moyenne 1.90 euros, contre 2.30 euros en Italie par exemple. Et en cette période inflationniste, il serait tout à fait logique que ce paramètre ait pesé dans la balance. Néanmoins, le litre de glace en Allemagne reste moins élevé que la France, avec 1.50 euros en moyenne.