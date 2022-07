Vacances d'été : pourquoi les glaces vont-elles coûter plus cher ?

Avec une hausse moyenne d’environ 5.8% des prix sur l’alimentation, de nombreux «best seller» de l’été pourraient coûter plus cher que d’habitude. C’est notamment le cas pour les glaces qui pâtissent de la hausse globale du prix des matières premières.

C'est un incontournable des vacances d'été. Pour faire une glace, rien de plus simple : de l’eau, du sucre, des fruits pour le parfum, des produits laitiers pour les crèmes glacées, et des produits stabilisants pour la matière.

Mais avec l’inflation qui frappe actuellement la France, les prix de nombreux produits ont considérablement augmenté, ce qui devrait avoir un impact conséquent sur le prix final, chez l'artisan comme en grande surface.

Inflation record

«Les framboises ont pris 70% d’augmentation ces derniers mois, les œufs 60%. Quant aux stabilisants qui donnent la texture à la glace, on l’achetait auparavant entre 15 et 18 euros le kilo, alors qu’on est maintenant entre 45 et 55 euros le kilo», explique Bruno Aïm, président de la Confédération nationale des glaciers de France, dans Le Figaro.

Par ailleurs, il faut ajouter à cela les augmentations des prix du gaz et de l’électricité, et ce malgré le bouclier tarifaire, dispositif qui limite les prix du gaz et de l’électricité en France. En effet, les glaciers ont tous besoin de conserver leurs produits au frais et de pasteuriser les glaces à sorbet.

3 euros le sorbet en bord de mer

En conséquence, même si les glaces devraient conserver leur succès cet été, il faut s’attendre à des prix plus élevés : «En bord de mer, ça devrait être rare de trouver une boule à 2,50 euros chez un artisan glacier. On sera plutôt autour de 3 euros», prévient Bruno Aïm.

Même tendance pour les glaces industrielles, puisque selon les données d’un panéliste relayées par Le Figaro, le prix des glaces aurait déjà augmenté de 5% au mois de juin par rapport à l’année dernière.