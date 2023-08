«Stupide esclave noire» : une femme arrêtée au Texas après avoir menacé de mort la juge du procès de Donald Trump

Une américaine de 43 ans a été arrêtée au Texas après avoir menacé de mort une magistrate qui supervisera le procès de Donald Trump, accusé d'avoir tenté d'inverser les résultats de l'élection de 2020.

Une insulte qui ne passe pas. Une femme a été arrêtée mercredi 16 août, au Texas, pour des menaces de mort envers la juge fédérale qui supervisera le procès de l'ex-président américain Donald Trump accusé d'avoir tenté d'inverser les résultats de l'élection de 2020, selon des documents judiciaires.

Le 5 août, Abigail Jo Shry, une habitante d'Alvin, au Texas, a laissé un message téléphonique à caractère raciste qui comportait des menaces de mort au bureau de la juge Tanya Chutkan à Washington, selon une plainte déposée par un agent du Département américain de la sécurité intérieure.

Cette femme, âgée de 43 ans, y qualifiait Tanya Chutkan de «stupide esclave noire» et déclarait : «vous êtes dans notre ligne de mire, nous voulons vous tuer», selon le document déposé auprès de la Cour fédérale du district sud du Texas.

«Si Trump n'est pas élu en 2024, nous allons vous tuer alors faites attention», a encore menacé la mise en cause, ajoutant que la famille de la magistrate était une autre cible. Elle a également menacé de tuer quiconque poursuivrait Donald Trump, citant nommément l'élue afro-américaine et démocrate du Texas à la Chambre des représentants Sheila Jackson Lee. Mercredi, un juge a ordonné qu'elle soit arrêtée et présentée à un tribunal.

la magistrate déjà impliquée dans une affaire trump

L'ancien résident de la Maison Blanche est actuellement le favori des Républicains pour l'élection présidentielle de 2024 mais doit faire face à quatre procès criminels alors qu'il tente de revenir au pouvoir.

Tanya Chutkan a été désignée de manière aléatoire pour superviser le procès de Donald Trump, inculpé le 1er août pour complot contre l'Etat dans l'affaire d'inversion des résultats.

Il y a deux ans, la magistrate avait rejeté une action en justice du milliardaire qui estimait qu'en tant que président, il ne pouvait pas remettre de documents à un comité du Congrès enquêtant sur l'attaque de 2021 contre le Capitole par ses partisans.

Elle avait répondu que «les présidents ne sont pas des rois» et que l'homme, âgé de 75 ans à l'époque, n'était plus en fonction. De plus, la juge fédérale est connue pour avoir sévèrement condamné des partisans de l'ex-président ayant participé à l'assaut du Capitole.

Le 9 août dernier, un septuagénaire a été tué car il menaçait de tuer Joe Biden, ainsi que d'autres membres du gouvernement. L'homme se présentait comme un fervent partisan de l'ex-président Donald Trump.