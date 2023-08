Vidéo : une touriste escalade la fontaine de Trevi pour remplir sa bouteille d'eau, les Italiens irrités

Une vidéo partagée le 18 juillet dernier sur le réseau social TikTok fait frémir les Italiens. On y voit une touriste tenter de remplir sa bouteille d'eau à la célèbre fontaine de Trevi, à Rome.

Un manque de tact qui n'est pas passé inaperçu. Une touriste a été filmée sur TikTok en train de monter sur la fontaine de Trevi, à Rome. Sur cette vidéo relayée des milliers de fois sur les réseaux sociaux, on y aperçoit la femme escalader le célèbre monument pour remplir sa gourde.

Une incivilité qui n'a pas manqué de faire jaser sur la toile. «Sacrilège...», «Comment peut-on avoir l'idée de faire ça»,«Comment faire comprendre à ces gens que ce n'est pas une fontaine comme les autres ? C'est une oeuvre d'art, malheur à celui qui marche dessus», peut-on ainsi lire sur le réseau social.

En fin de séquence on remarque toutefois que la femme en question a été interpellée par le service de sécurité. On en ignore l'issue, mais en agissant ainsi, elle s'expose à une amende pouvant atteindre les 500 euros.

Pour rappel, la fontaine de Trevi a été construite entre 1732 et 1762 et c'est la plus grande de Rome. Elle est devenue un symbole dans le monde entier et un rituel de passage à Rome. La légende raconte qu'en jetant une pièce dans l'eau en étant dos à la fontaine, on obtient la garantie de retourner dans la Ville éternelle.

Une recrudescence d'actions dommageables

Depuis la fin de la crise sanitaire, le nombre de voyageurs étrangers à doublé en Italie. A cela s'ajoute une montée des actes dommageables de la part des visiteurs étrangers, qui ont poussé les autorités à mettre en place des patrouilles de sécurité dans les lieux touristiques du pays.

Le mois dernier, un touriste anglais s'est amusé à écrire son nom sur le Colisée, en s'excusant de ne pas connaître le monument. Plus récemment, au début du mois d'août, ce sont deux touristes lyonnais qui ont joué les acrobates à Milan sur la célèbre cathédrale du Duomo.