«Egg crack challenge» : quel est ce nouveau défi auquel se livrent des parents sur TikTok et qui divise les internautes ?

Sur la plate-forme TikTok, un challenge intitulé «Egg crack challenge», auquel se sont livrés certains parents, fait grincer des dents les internautes. Et certains ont dénoncé une «blague» de mauvais goût ou encore un comportement «abusif».

Cela ne fait pas rire tout le monde. Un nouveau défi a fait récemment son apparition sur les réseaux sociaux. Intitulée «egg crack challenge» (défi de l'œuf cassé en français), cette tendance, largement relayée sur la plate-forme TikTok avec le hashtag #EggCrackChallenge, réunit parents et enfants dans une même pièce, généralement en cuisine.

Puis, en pleine préparation de recette, certains parents prennent un œuf et le cassent sur le front de leurs enfants. Cela peut constituer un choc pour eux. D’ailleurs, sur les vidéos partagées sur TikTok, certains enfants se sont montrés confus, souffrant et fondant en larmes.

The latest TikTok trend is just hurting your child?pic.twitter.com/ageUfMAHqt

— Dexerto (@Dexerto) August 17, 2023