Incendies en Grèce : les autorités ordonnent l'évacuation de dizaines de milliers de personnes dans un district du nord d'Athènes

De nombreux départs de feux qui ont lieu en Grèce ont poussé les autorités du pays à ordonner mardi 22 août l’évacuation d’un district de la périphérie d’Athènes.

En Grèce, des dizaines de milliers de personnes ont été appelées mardi 22 août à quitter le district d’Ano Liosia, dans la périphérie d’Athènes, suite à de nouveaux départs de feux.

La Grèce subit une nouvelle salve d’incendies, après celle survenue au mois de juillet. Une vingtaine de personnes sont mortes dans le pays depuis lundi 21 août.

Au total, ce sont quelque 25.000 personnes qui ont été évacuées ce mardi après que plusieurs maisons ont brûlé dans le quartier voisin de Fyli, a révélé l’AFP.

«La situation est sans précédent, les conditions météorologiques sont extrêmes», a déclaré le porte-parole des pompiers Yiannis Artopios, à la télévision publique, ajoutant que les feux «ont pris une énorme ampleur en peu de temps».

Le feu avait déjà attaqué les zones les plus basses du parc national du mont Parnitha, une des plus grandes forêts entourant Athènes, poussant les autorités à fermer les portions de routes et à demander aux habitants de la zone de rester chez eux.

Des incendies se sont aussi déclarés dans le nord-est de la Grèce, dans les îles d'Evia et de Kythnos, ainsi que dans la région de Boeotia, qui se trouve au nord d'Athènes. L’ouest du pays et le Péloponnèse sont également touchés par des feux.