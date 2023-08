BRICS : quels sont les 6 nouveaux pays membres ?

L'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Egypte, les Émirats arabes unis, l'Ethiopie et l'Argentine vont rejoindre l'organisation des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) à compter du 1er janvier 2024, ont annoncé les pays déjà membres ce jeudi 24 août, à la suite d'un sommet.

Une ouverture historique. Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) réunis ce jeudi 24 août à Johannesburg, ont annoncé l'arrivé de six nouveaux pays autour de la table. Ainsi, dès le 1er janvier 2024 l'Argentine, l'Egypte, l'Ethiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis rejoindront la communauté, a précisé Cyril Ramaphosa, le président sudafricain qui présidait cette réunion.

Chaque année, des nations se portent candidates pour intégrer ce cercle. Une quarantaine de pays étaient sur cette liste, selon une information de l'Agence France-Presse. Cette récente adhésion marque pour la communauté des BRICS relance un peu plus la volonté pour ces pays émergents de bâtir un équilibre face, entre autres, à des modèles superpuissants tels que les États-Unis. Sauf changement, l'organisation devrait conserver l'acronyme BRICS faisant référence aux pays fondateurs.

«Nous nous dirigeons vers un monde multipolaire», a notamment indiqué le Secrétaire général des Nations unies António Guterres depuis Johannesburg ce jeudi, pointant du doigt des institutions multilatérales «dépassées».

Une décision saluée

Les nouveaux entrants ont gaiement réagi à cette acceptation au sein des BRICS. À commencer par l'Argentine, le deuxième pays d'Amérique du Sud à rejoindre la table, après le Brésil en 2009. «C’est une nouvelle étape dans la consolidation du pays fraternel et ouvert au monde que nous rêvons toujours d’être. Nous sommes face à une grande opportunité pour nous renforcer», a annoncé le président Alberto Fernández.

Se abre un nuevo escenario para la Argentina: nos hemos incorporado a la alianza de los BRICS.





Es un nuevo paso en la consolidación del país fraterno y abierto al mundo que siempre soñamos ser.





Estamos frente a una gran oportunidad para fortalecernos pic.twitter.com/dpVvMAuNMK — Alberto Fernández (@alferdez) August 24, 2023

«L'Ethiopie est prête à coopérer avec tous pour un ordre mondial inclusif et prospère», s'est de son côté félicité le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed.