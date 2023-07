Chine : Xi Jinping veut renforcer «le partenariat stratégique» avec l'Algérie

Le président chinois, Xi Jinping, a plaidé mardi pour un renforcement des liens avec l'Algérie, lors d'une rencontre à Pékin avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, au moment où Pékin cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement en énergie.

Un partenariat renforcé. Abdelmadjid Tebboune a entamé lundi une visite d'État de cinq jours en Chine, la première depuis son accession à la présidence de son pays fin 2019. Son homologue chinois, Xi Jinping, a annoncé vouloir fortifier les relations entre les deux pays.

«La Chine est prête à travailler avec l'Algérie pour renforcer les communications stratégiques, approfondir les échanges et la coopération et assurer le développement constant et à long terme du partenariat stratégique global Chine-Algérie», a déclaré le président Xi à Abdelmadjid Tebboune lors de leur rencontre au Palais du Peuple à Pékin.

L'Algérie, plus grand exportateur de gaz naturel de l'Afrique, cherche à rejoindre le groupe des BRICS, qui comprend la Russie et la Chine, et se présente comme un ensemble pouvant faire contrepoids aux puissances économiques occidentales dominantes.

Le président algérien a remercié Xi Jinping pour le soutien de la Chine à la candidature de l'Algérie pour rejoindre les BRICS, qui outre la Russie et la Chine, comprennent l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil, ainsi que l'Organisation de Coopération de Shanghai.

L’Algérie se rapproche de la Chine et de la Russie

«La Chine est notre ami le plus important», a déclaré le président algérien. Le pays a fait des investissements notables en Algérie dans le secteur de l'énergie, dont un contrat entre le groupe pétrolier et chimique chinois Sinopec et l'Algérien Sonatrach.

Des dirigeants de Sonatrach se sont rendus en Chine en mai pour discuter de la coopération énergétique et signer un contrat de livraison de gaz avec leurs partenaires chinois, selon Algérie Presse Service.

L'appartenance au groupe des BRICS est un objectif important pour Abdelmadjid Tebboune dans le domaine de la politique étrangère. En 2022, le président algérien avait assuré que son pays remplissait «une bonne partie» des critères économiques pour rejoindre le groupe.

Fin juin, Abdelmadjid Tebboune a participé au sommet virtuel des BRICS, lorsque le président russe Vladimir Poutine avait appelé les dirigeants du groupe à coopérer face aux «actions égoïstes» de l'Occident.

Le président algérien, 77 ans, a effectué en juin une visite en Russie, au cours de laquelle ont été signés des accords pour approfondir «le partenariat stratégique» entre les deux pays. L'Algérie, puissance gazière exportatrice, a maintenu de bonnes relations à la fois avec ses voisins européens et la Russie, malgré l'invasion de l'Ukraine par les forces russes.