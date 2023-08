Etats-Unis : inculpé pour fraude électorale présumée, Donald Trump face à la justice ce jeudi

L’ancien président américain Donald Trump doit se présenter ce jeudi au tribunal du comté de Fulton, à Atlanta, en Géorgie, à la suite de son inculpation pour fraude électorale présumée.

«J'irai à Atlanta, en Géorgie, jeudi pour être ARRÊTÉ par une procureure d'EXTRÊME GAUCHE», a dénoncé Donald Trump, l’ancien président américain, inculpé par le tribunal du comté de Fulton, à Atlanta, pour ses tentatives présumées de renverser l'élection présidentielle de 2020 dans l’État du sud-est des Etats-Unis.

Le 45e président des États-Unis et ses 18 co-prévenus sont poursuivis en vertu d'une loi sur la délinquance en bande organisée qui prévoit des peines de cinq à vingt ans de prison.

Cette comparution est historique, et son arrivée au tribunal provoquera sans aucun doute un grand bruit médiatique, car Donald Trump pourrait cette fois-ci faire face à une procédure à laquelle il a échappé lors de ses trois précédentes inculpations pénales : la prise d’empreintes digitales et des deux photos judiciaires, de face et de profil.

Caution de 200.000 dollars

Par ailleurs, les avocats de Donald Trump ont accepté de verser 200.000 dollars de caution pour éviter à l’ancien président des États-Unis d’être placé en détention provisoire. Quatre autres de ses co-prévenus dans cette affaire ont également accepté de payer des cautions allant de 10.000 à 100.000 dollars chacun.

Le versement d’une caution oblige cependant les prévenus à ne violer aucune loi, à ne proférer aucune menace les uns contre les autres, et à ne communiquer entre eux que par le biais de leurs avocats, sous peine d'être placés en détention. Leur procès doit débuter le 4 mars 2024.

Cette affaire de fraude électorale en Géorgie pourrait sérieusement lui nuire. En effet, même en cas de victoire à l’élection présidentielle de 2024, Donald Trump ne pourrait pas geler la procédure judiciaire ou se gracier, puisqu’elle relève de la justice de l’État de Géorgie et non de la justice fédérale.

Donald Trump a également été inculpé au pénal dans trois autres affaires : pour son implication présumée dans l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021, jour de la prise de pouvoir de Joe Biden ; pour l’affaire de mauvaise gestion des archives de la Maison blanche, où il est accusé d’avoir conservé des documents confidentiels dans la résidence de Floride ; pour l’affaire Stormy Daniels, une ancienne actrice pornographique avec qui il aurait eu une relation, où il est accusé d’avoir détourné des fonds de sa société pour acheter le silence de cette femme.