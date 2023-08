Inde : neuf personnes sont mortes dans l’incendie d’un wagon à l’arrêt

Au moins neuf personnes, dont trois femmes, sont mortes, ce samedi 26 août, dans l'incendie dans un wagon à l'arrêt en Inde.

Une tragédie ferroviaire. En Inde, au moins neuf personnes, dont trois femmes, sont décédées, ce samedi 26 août, dans un incendie qui s'est déclaré dans un wagon stationné. L'incident s'est produit pendant qu'une personne à bord préparait du thé, ont déclaré des responsables. Le wagon, qui était détaché d'un train, était stationné dans la gare de triage de Madurai, dans le Tamil Nadu, au moment où l'incendie s'est déclaré.

«Il s’agissait d’un wagon isolé en stationnement, réservé par un opérateur touristique privé. Quelqu’un a essayé de préparer du thé et cela a provoqué l’incendie», a déclaré Sali Thalapathi, porte-parole du district de Madurai.

Une bouteille de gaz misE en cause

Ce dernier a également précisé que «neuf autres [personnes] ont été blessées, mais leurs jours ne sont pas en danger». Aucun des corps n'a été identifié pour le moment. Selon les médias locaux, l'accident aurait été provoqué par l'introduction illégale d'une bouteille de gaz à bord, qui aurait explosé.

L'Inde possède l'un des plus vastes réseaux ferroviaires au monde, ce qui a donné lieu à de nombreuses catastrophes. La plus dévastatrice a été celle de 1981, lorsqu'un train a déraillé en traversant un pont dans l'État du Bihar, plongeant dans la rivière en contrebas et causant la mort de 800 personnes. En juin dernier, une collision impliquant trois trains a tué près de 300 personnes dans l'État d'Odisha.