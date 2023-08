États-Unis : tout savoir sur Oliver Anthony, ouvrier agricole propulsé à la tête du hit-parade américain

Inconnu du grand public il y a quelques semaines, le chanteur trentenaire Oliver Anthony, ouvrier agricole de formation, a obtenu ce samedi la première place du classement Billboard Hot 100, récompensant la chanson la plus écoutée aux Etats-Unis, avec son titre «Rich Men North of Richmond» sorti le 11 août dernier.

Un passage de l’anonymat à la célébrité fulgurant pour cet artiste. Méconnu il y a encore deux semaines, Oliver Anthony a réussi la performance d’atteindre la première place du classement Billboard Hot 100 aux Etats-Unis avec sa chanson intitulée «Rich Men North of Richmond» (pour «Homme riche du Nord de Richmond», la capitale de l’Etat de Virginie).

Depuis sa sortie le 11 août dernier, le titre a été visionné plus de 44 millions de fois sur Youtube et plus de 27 millions de fois sur Spotify ce dimanche soir. Grâce à ce succès phénoménal, le trentenaire, qui compte aussi plus de 435.000 abonnés sur Twitter, est devenu le premier numéro un des ventes aux Etats-Unis en sortant de l’anonymat quelques jours auparavant.

Le chanteur de country, ouvrier agricole de formation, a écrit un texte engagé sur son spleen, sa condition paysanne et le manque de considération des hommes politiques américains envers les personnes défavorisées.

«Je travaille toute la journée, je fais des heures supplémentaires, pour un salaire de misère, je perds mon temps et je gâche ma vie, puis je rentre à la maison et je noie mes ennuis», a notamment interprété Oliver Anthony, accompagné de sa guitare.

Il n’a pas manqué de s’attaquer aux hommes riches et aux décideurs politiques, responsables selon lui de la paupérisation de la société américaine.

«Ces hommes riches au nord de Richmond, ils veulent tout contrôler, savoir à quoi tu penses, ce que tu fais, et ils ne pensent pas que tu le sais, mais je sais que tu le sais, parce que ton dollar n’a pas de valeur, et il est taxé sans fin», a regretté l’artiste.

Défendant des causes proches des thématiques soutenues par la droite, Oliver Anthony a vu son œuvre être reprise et utilisée comme porte-étendard par les Républicains.

A l’image du gouverneur de Floride Ron DeSantis, ces derniers ont même déjà considéré le titre comme une œuvre musicale engagée contre la politique économique menée par le président actuel Joe Biden.

La musique «Rich Men North of Richmond» a même résonné ce mercredi sur Fox News lors du débat entre huit candidats républicains aux primaires du parti conservateur pour la présidentielle 2024 aux Etats-Unis.

Face à la récupération politique dont a fait l’objet sa chanson, Oliver Anthony a tenu à mettre les choses au clair. Cette dernière «n’a rien à voir avec Joe Biden, cela dépasse de beaucoup Joe Biden», selon lui. Il a aussi fait part de sa colère, en assurant «détester qu’on se serve de sa chanson comme d’une arme».

I. Don't. Support. Either. Side. Politically. Not the left, not the right. Im about supporting people and restoring local communities.





Now, go breath some fresh air and relax. Please? :) I'm not worth obsessing over, I promise. Go spend time with your loved ones.

— Oliver Anthony (@AintGottaDollar) August 26, 2023