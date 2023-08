Floride : les images impressionnantes de l'ouragan Idalia (vidéo)

L’ouragan de catégorie 3 Idalia a secoué la côte nord-ouest de la Floride ce mercredi 30 août avec des vents allant jusqu’à 205 km/h. Son passage, prévu sur le sol américain jusqu’à jeudi matin, a donné lieu à des images incroyables, laissant craindre d’immenses dégâts matériels et potentiellement humains.

Des visuels impressionnants qui laissent présager le pire. D’après le centre national des ouragans (NHC), l’ouragan de catégorie 3 Idalia, accompagné de vents violents pouvant atteindre 205 km/h, a secoué la côte nord-ouest de la Floride ce mercredi.

«Des phénomènes de submersions marines catastrophiques sont en cours le long de la côte et des rafales dangereuses se déplacent vers l'intérieur et le nord de la Floride», a ajouté l'institut. Après être brièvement passé en catégorie 4 sur un total de 5 compris par l’échelle Saffir-Simpson, l’ouragan a été rétrogradé en catégorie 1 avec des vents soufflant jusqu’à 150km/h, selon le dernier bulletin du NHC.

La carte relayée par l’AFP a permis de comprendre avec précision le trajet emprunté par Idalia ce mercredi, tout en donnant des indications sur son chemin prévu dans les prochains jours en direction de l’océan Atlantique. L’infographie a aussi déterminé les prochaines tempêtes tropicales prévues dans son sillage.

États-Unis: Idalia a touché terre mercredi en Floride en tant qu'ouragan de catégorie 3 accompagné de vents extrêmement violents pouvant souffler jusqu'à 205 km/h, a indiqué le Centre national des ouragans #AFP pic.twitter.com/tEHYOcM35w — Agence France-Presse (@afpfr) August 30, 2023

Dans la ville de Perry située à 35 kilomètres au nord de Keaton Beach, où Idalia a touché terre tôt en premier aux Etats-Unis, les images relayées sur les réseaux sociaux sont impressionnantes. Les vidéos amateures permettent de constater à quel point le vent et la pluie étaient violents lors du passage de l’ouragan dans la matinée.

[ USA / FLORIDE ]





L’ouragan #Idalia a touché terre en catégorie 3. Dans la zone d’atterrissage, les vents sont puissants à Perry.





(30/08/23 MWP)pic.twitter.com/wtxeZ3KxzQ — Alexandre (@alex_le_bars) August 30, 2023

Une vidéo prise depuis une résidence de Cedar Key, située plus au sud de Perry, montre une commune totalement inondée en raison de flots ininterrompus et d’un vent puissant. La ville, située près de la côte, a vu émerger des vagues de plus de deux mètres, soit un record localement.

Incredible #Idalia storm surge 6’ and counting here at Cedar Key, FL pic.twitter.com/8MzaHJpWce — Jim Cantore (@JimCantore) August 30, 2023

Dans une autre vidéo filmée à Tempa Bay, un cycliste, visiblement insconscient du danger, a été bloqué dans sa progression par la montée rapide des eaux dans la commune.

WATCH: Despite officials' warnings, a man tried to ride his bicycle around Tampa Bay this morning after the storm surge over 4ft.#Idalia #Hurricane #IDALIAhurricane pic.twitter.com/phPlI68LOG — Policy Scoop (@policyscoop) August 30, 2023

«Les inondations que nous vivons maintenant ne sont rien comparé à ce qui va arriver dans quelques heures», a alerté la maire de Tampa Bay, Jane Castor, sur CNN.

Plus de 286.000 foyers privés d'électricité en Floride

Au total, plus de 286.000 foyers ont été privés d'électricité mercredi matin en Floride, selon le site spécialisé Poweroutage.us. Les météorologues américains ont alerté contre des montées des eaux qui pourraient aller jusqu'à une fourchette de 3 à 5 mètres selon les lieux.

L'aéroport international de Tampa a fermé et les vols ont été interrompus sur la côte est des États-Unis, en proie à un autre ouragan, Franklin, venu de l'Atlantique.

Même avec une intensité en baisse depuis mercredi matin, Idalia devrait toujours être un ouragan lorsque ses rafales atteindront le sud-est de la Géorgie puis la Caroline du Sud, tous deux en état d'urgence. A l’ouest de Cuba, les fortes pluies générées par Idalia ont aussi provoqué des inondations et des coupures de courant.

En septembre 2022, la Floride avait déjà été frappée par l'ouragan Ian, qui avait fait près de 150 morts et provoqué d'importants dégâts matériels.