Encadrement renforcé des ventes d'armes aux Etats-Unis : ce que ça change

Ce jeudi 30 août, l'administration Biden a annoncé un encadrement renforcé des ventes d'armes à feu aux Etats-Unis. Les antécédents des acheteurs seront contrôlés.

Pour «combattre l'épidémie de violence par arme à feu» qui frappe les Etats-Unis, la Maison Blanche a décidé de changer les règles. Ce jeudi 31 août, l'administration du président Joe Biden a annoncé un renforcement de la régulation du commerce d'armes à feu visant notamment à obliger les vendeurs à vérifier le profil des acheteurs.

Concrètement, le but est de clarifier la situation des personnes «impliquées dans le commerce» d'armes. Cela suppose d'une part que les vendeurs acquièrent une licence, et d'autre part qu'ils vérifient les antécédents judiciaires et psychologiques de leurs acheteurs.

Cette réglementation agit également sur le commerce d'armes de collection et doit globalement permettre au gouvernement de mieux suivre le parcours des armes enregistrées d'un propriétaire à l'autre.

Selon la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, ces règles reposent tout simplement sur «le bon sens». «Nous savons que la vérification des antécédents est l'un des meilleurs outils disponibles pour éviter que des armes dangereuses tombent dans les mains de criminels», a-t-elle déclaré.

44.374 morts par arme à feu en 2022

Aux Etats-Unis, on dénombre davantage d'armes individuelles que d'habitants, notamment parce qu'il est très facile pour les Américains d'y avoir accès. Un adulte sur trois possède au moins une arme et près d'un adulte sur deux vit dans un foyer qui en détient une.

Une prolifération qui n'est pas sans conséquence, puisque le taux très élevé de décès par arme à feu enregistré aux Etats-Unis est sans comparaison avec celui des autres pays occidentaux. 44.374 personnes ont été tuées par armes à feu outre-Atlantique en 2022, 28.793 pour les huit premiers mois de 2023. Sachant que 55% de ces décès sont des suicides.

L'instauration d'un meilleur encadrement de la vente d'armes était l'une des promesses de campagne de Joe Biden. Mais, depuis son élection, le président démocrate se heurte à l'opposition des conservateurs. En tant que farouches défenseurs du droit constitutionnel à posséder des armes, ils rejettent tout durcissement législatif notable à ce sujet.