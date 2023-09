Etats-Unis : le festival du Burning Man interrompu en raison de fortes pluies, des dizaines de milliers de participants bloqués

A la suite de fortes pluies ayant transformé les lieux en champ de boue, les festivaliers du Burning Man, organisé dans le Nevada aux Etats-Unis, ne pouvaient plus quitter le site ce samedi 2 septembre.

Des festivités compromises. Les participants du festival alternatif américain Burning Man ne pouvaient plus ce samedi ni se rendre, ni quitter le site, installé dans le désert du Nevada aux Etats-Unis, à cause de fortes pluies ayant transformé les lieux en champ de boue et obligeant les organisateurs à en fermer les portes.

«Les portes et l'aéroport de Black Rock City (le nom du site, NDLR) restent fermés, toute entrée ou sortie est retardée jusqu'à nouvel ordre», a répété à intervalles réguliers depuis minuit le compte X (ex-Twitter) du Burning Man.

The Gate and airport in and out of Black Rock City remain closed. Ingress and egress are halted until further notice. No driving is permitted except emergency vehicles. If you are in BRC, conserve food, water, and fuel, and shelter in a warm, safe space. More updates to come.

— Burning Man Traffic (@bmantraffic) September 2, 2023