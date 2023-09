Danny Masterson : l'acteur de la série «That 70's Show» condamné à 30 ans de prison pour viols

Trois mois après avoir été reconnu coupable de viols sur deux femmes par un jury du tribunal de Los Angeles, Danny Masterson vient d’écoper d’une peine de 30 ans de prison ferme. Ses avocats ont déjà annoncé leur intention de faire appel.

Une condamnation exemplaire. L’acteur de la série «That 70's Show», Danny Masterson, a été condamné ce jeudi 7 septembre à une peine de 30 ans de prison, trois mois après avoir été reconnu coupable de viols sur deux femmes par un jury lors de son procès au tribunal de Los Angeles, rapporte le site américain Deadline. Lors du procès, les procureurs avaient estimé que l'acteur avait «drogué et violé chacune de ces victimes», et appelé à le «tenir responsable» de ses actes.

Selon le site américain TMZ, l’acteur a été transféré dans une cellule d’une prison de l’État de Californie où il doit purger sa peine. Son avocat, Shawn Holley, a toutefois précisé qu’ils avaient l’intention de faire appel de la condamnation qui vient d’être prononcée, et qu’ils étaient confiants sur le fait de pouvoir la faire annuler.

Quelques minutes après la condamnation de Danny Masterson, une vidéo de l’acteur dans l’émission «Late Night with Conan O’Brien» datant de 2004 a refait surface sur X/Twitter, enregistrant des millions de vues en quelques heures.

Danny Masterson sentenced to 30 years to life for raping 2 women….Conan knew pic.twitter.com/KEE596oqdl

— Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) September 7, 2023