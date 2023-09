Royaume-Uni : un homme accusé de terrorisme arrêté après sa spectaculaire évasion de prison

L’ancien soldat, Daniel Abed Khalife, qui s'était évadé de prison, aurait été retrouvé à Londres. Le jeune homme de 21 ans, accusé de terrorisme, s'était enfui à l'aide d'un camion de livraison pour les cuisines de la prison.

Fin de cavale pour l'homme le plus recherché du Royaume-Uni. Après une chasse à l'homme de trois jours, Daniel Abed Khalife aurait été arrêté, ce samedi matin, à quelques kilomètres de la prison de Wandsworth, selon le New York Times.

Incarcéré, en attendant son procès en novembre pour infraction terroriste, cet ancien soldat de l'armée britannique, était en fuite depuis le mercredi 6 septembre dernier. Il est poursuivi pour avoir collecté des informations pouvant servir à des ennemis du Royaume-Uni en fuite.

Il se serait enfui, vêtu d'une tenue de cuisinier, en se cachant sous une camionnette de livraison pour les cuisines de la prison.

Un ancien militaire avec plusieurs accusations

Daniel Abed Khalife est incriminé pour des faits datant de janvier et d'août 2021. Il aurait obtenu des informations d’une personne membre de l’armée britannique «susceptibles de servir à une personne commettant ou préparant un acte de terrorisme» selon le Huff Post.

L’ancien militaire accusé d’infraction terroriste, est aussi poursuivi dans une affaire de fausse alerte à la bombe, le 2 janvier dernier. Il aurait fait croire qu’une bombe allait exploser et aurait placé «trois bidons avec des fils » sur la base de l’objet en question.

Cette cavale aurait été l'une des plus importantes de l'histoire récente du Royaume-Uni. Plus d'une centaine de policiers étaient mobilisés pour surveiller les aéroports et les ports du pays.