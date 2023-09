Après quatorze jours de cavale, un meurtrier évadé de sa prison à Philadelphie, aux États-Unis, a été arrêté ce mercredi 13 septembre. Le criminel a échappé plusieurs fois à la police américaine.

Après son évasion spectaculaire de prison dans le nord-est des États-Unis, Danelo Cavalcante est resté insaisissable pendant quatorze jours. Considéré comme dangereux par les autorités américaines et armé d'une carabine, ce Brésilien de 34 ans a semé la panique avant d'être arrêté ce mercredi 13 septembre.

Sa capture a été officialisée sur X (anciennement Twitter) par la police de l'Etat de Pennsylvanie. La télévision locale a retransmis des images de son arrestation sur lesquelles on voit le fugitif menotté à sa sortie d'un fourgon noir blindé.

Une chasse à l'homme difficile

Condamné en août à la prison à vie pour le meurtre à l’arme blanche de son ancienne petite amie, Danelo Cavalcante s'était introduit lundi soir dans une propriété de South Coventry, au nord de Philadelphie, pour voler une carabine «22 long rifle qui se trouvait dans le garage», selon des informations données par le lieutenant-colonel George Bivens, de la police d'Etat de Pennsylvanie. D'après ce dernier, il aurait tiré sur le propriétaire avant de s'enfuir sans le blesser.

Mardi, en pleine rentrée scolaire, des écoles près de Philadelphie étaient fermées et des habitants sommés de rester chez eux sachant que le fugitif, armé, courait toujours. Depuis son évasion, Danelo Cavalcante avait été repéré à plusieurs reprises sur des caméras de vidéo surveillance, mais il a pu à chaque fois s'échapper des périmètres de recherches mis en place par la police de Pennsylvanie, appuyée par le FBI et des US Marshals.

Le fugitif, qui portait une longue barbe noire au moment de sa fuite, s'était rasé de près, probablement pour brouiller les pistes et changer d’apparence après la diffusion de son avis de recherche. Il était parvenu à voler une fourgonnette blanche, retrouvée abandonnée dimanche, sans doute parce qu'il manquait d'essence.

L’incapacité des autorités à mettre la main sur le criminel a provoqué de nombreuses critiques et moqueries sur les réseaux sociaux. Placée sous protection policière 24h/24, la famille de Deborah Brandão, tuée par Danelo Cavalcante, s'était par ailleurs dite «terrifiée» à l’idée de savoir le meurtrier en liberté.

Le lieutenant-colonel George Bivens s'était défendu en rappelant qu'«aucun périmètre n'est jamais sûr à 100 %». Auprès de CNN, il a également déclaré que la sœur du fugitif avait été arrêtée par les services de l'immigration et des douanes des États-Unis, dans le but «de minimiser ou d'éliminer» toute aide pouvant être apportée au criminel. Danelo Cavalcante aurait en effet contacté deux de ses connaissances au cours de sa fuite.

La vidéo de son évasion de la prison du comté de Chester, enregistrée par une caméra de l'établissement, a été diffusée par les autorités. On y voit le prisonnier, vêtu d'un t-shirt blanc, d'un pantalon bleu et de baskets blanches, se cacher dans un renfoncement de la cour de promenade avant de grimper, le corps à l'horizontal, entre deux murs pour disparaître par le toit.

La mère de Danelo Cavalcante, qui vit dans une zone rurale du Brésil, a déclaré au New York Times ne pas être surprise par la capacité de son fils à échapper aux autorités des Etats-Unis, car il a déjà réussi à le faire au Brésil, où il est accusé d'avoir tué un homme.