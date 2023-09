Prostitution : le Parlement européen souhaite pénaliser les clients

Ce jeudi 14 septembre, le Parlement européen a voté un texte visant à lutter contre la prostitution en pénalisant les clients. Ce modèle est déjà appliqué en France.

Pour lutter contre la prostitution, le Parlement européen veut pénaliser les clients. Ce jeudi 14 septembre, une résolution contraignante a été votée par les eurodéputés lors d'une session plénière à Strasbourg. Cette politique est déjà en vigueur en France et fait l'objet d'un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme.

Porté par l'eurodéputée allemande Maria Noichl, du groupe socialistes & démocrates, le texte a été approuvé par 234 eurodéputés, avec 175 votes contre et 122 abstentions. Il encourage les Etats membres à adopter le «modèle nordique», appelé ainsi parce que la Suède a été la première à pénaliser les acheteurs de services sexuels, en 1999. Aujourd'hui, l'Irlande et la France l'appliquent également.

LIVE at @Europarl_EN : MEP @MariaNoichl opens the discussion on the initiative report. "Prostitution is not work, prostitution is violence and it is only by recognising it as a form of violence that we can protect women.” #VoteForSurvivors pic.twitter.com/7Vxqa54Xc1

— Her Future Is Equal (@HerEqualFuture) September 13, 2023