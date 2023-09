Séismes : voici 5 régions du monde parmi les plus à risque

Le Maroc a été touché par un puissant tremblement de terre ce vendredi 8 août. Plusieurs régions du monde ont, par le passé, connu d'importants séismes en raison de leur localisation sismique. Voici donc les 5 zones les plus risquées.

Le tremblement de terre qui a frappé le Maroc ce vendredi 8 septembre a provoqué de nombreuses pertes humaines et matérielles. Un séisme redouté au vu de la localisation du Maroc, à la frontière entre la plaque africaine et eurasienne. Mais d'autres régions du monde sont également victimes de tremblements de terre puissants.

Le Japon

Situé au croisement de plusieurs plaques tectoniques, l’archipel japonais connaît une activité sismique importante depuis des siècles. Malgré des installations parasismiques afin de réduire les dégâts liés à des séismes, le Japon a subi de plein fouet plusieurs tremblements de terre violents.

Parmi les plus notables, on peut citer celui de 1995 à Kobe, d’une magnitude de 7,2 sur l’échelle de Richter et qui a fait plus de 6.400 morts. Ou encore le séisme du 11 mars 2011 sur la côte Pacifique, d’une magnitude record de 9,1 qui a précédé le tsunami dévastateur qui a frappé le Japon.

L’Indonésie

Également située dans le continent asiatique et à la limite de trois plaques tectoniques, l’Indonésie enregistre régulièrement des séismes de magnitude moyenne. Le pays a cependant connu l’un des séismes les plus puissants jamais enregistrés : le séisme du 26 décembre 2004, au large de l’île de Sumatra.

D’une magnitude d’environ 9,2 sur l’échelle de Richter, ce tremblement de terre sera ressenti jusque sur les côtes de l’Afrique de l’Ouest. Mais surtout, il sera à l’origine d’un puissant tsunami, ravageant des milliers de kilomètres de littoral et provoquant la mort de plus de 220.000 personnes à travers le monde.

Les Antilles

La région des Antilles, située dans la mer des Caraïbes, est propice aux séismes en raison de sa localisation sur les frontières de la plaque caraïbe, ainsi que celles des Andes du Nord ou encore du Panama. Situés dans cette région, les territoires de Saint-Martin, Saint-Barthélémy, la Guadeloupe et la Martinique sont considérés comme étant dans une zone de sismicité forte selon le système de zonage français.

En janvier 2010, la rupture d’une faille avait provoqué un puissant séisme, d’une magnitude de 7,3 sur l’échelle de Richter. Ce tremblement de terre, qui heurta principalement les îles d’Haïti, de la République dominicaine et de Cuba, engendra de nombreuses répliques et un tsunami important, provoquant la mort de plus de 280.000 morts.

La Californie

Le Big One, le cauchemar de millions de Californiens depuis des décennies. Située au long de la faille de San Andreas, la Californie est une région grandement exposée à un séisme surpuissant. Le dernier «Big One» survenu sur la côte ouest des États-Unis en 1906 avait été estimé à une magnitude de 7,9 sur l’échelle de Richter, provoquant des dégâts conséquents dans la baie de San Francisco, alors beaucoup moins peuplée qu'aujourd'hui.

Les Andes

La région des Andes, qui traverse l’Amérique du Sud par 7 pays, fait partie des régions les plus à risque en ce qui concerne un tremblement de terre. Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, la plupart des sommets des Andes sont volcaniques, rendant la région instable au niveau sismique.

Par le passé, les Andes ont été touchées par un mégaséisme, en 1960 à Valdivia, au Chili. D’une magnitude de 9,5 sur l’échelle de Richter, le séisme a engendré un puissant tsunami et l’éruption du volcan Cordon Caulle, inactif depuis 26 ans.