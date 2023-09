Maroc-Burkina Faso : football, émotion et solidarité au stade Bollaert de Lens

Quelques jours après le terrible séisme, qui a fait près de 3.000 morts, l’équipe du Maroc a disputé un match amical contre le Burkina Faso ce mardi 12 septembre à Lens. Une soirée sous le signe de l’émotion et de la solidarité.

Le stade Bollaert-Dellelis a fait le plein. L’enceinte des Sang et Or s’est changée en Rouge et Vert ce mardi soir pour laisser place en très grande majorité aux supporters marocains pour la première sortie des demi-finalistes de la dernière Coupe du monde depuis le tremblement de terre qui a touché le Maroc.

Et c’est d’abord la solidarité qui frappe. Sur le parking du stade lensois, un énorme camion attendait les dons des fans venus en masse. Chacun arrivait avec son maillot et/ou drapeau sur les épaules et un sac ou carton avec des dons de matériels. «Initialement, on venait pour voir notre équipe mais depuis samedi, c’est l’envie de se rassembler pour notre peuple et les victimes du séisme qui nous anime», a confié à CNEWS Samira, venue de Bruxelles. «C’est important aussi de montrer via ce genre de match que l’on pense à toutes les victimes, confie Karim, venu avec ses amis de région parisienne. Nous sommes une grande famille. Et nous nous réunissons dans les bons et mauvais moments pour se soutenir. C’est le cas ce soir (mardi soir).»

Puis à chaque porte de l’enceinte Bollart-Dellelis, une urne était posée pour que chacun puisse apporter sa contribution avant d’entrer dans le stade. «Tous Maroc, tous solidaires, hommage aux sinistrés», peut-on lire sur une longue banderole déployée dans une tribune. D’autres petites pancartes sont également brandies. «Stay Strong Morocco», peut-on lire en virage.

Puis une immense ovation a accueilli les joueurs marocains à leur entrée sur le terrain. Alors que les hymnes n’ont pas été joués à la demande de la fédération marocaine, en deuil, le public a décidé de l’entonner avant une minute de silence. Une sourate du Coran a ensuite été lue, en mémoire des plus de 2.900 victimes du tremblement de terre.

Place au match qui est parti sur les chapeaux de roue. Walid Regragui offrant un 11 séduisant avec Amine Adli qui a honoré sa première titularisation. Et l’ancien espoir français se souviendra de sa première. À la 36e minute, c’est lui a fait la passe au Marseillais Azzedine Ounahi, qui a réalisé un festival avant de marquer. Sur sa célébration, le Marseillais a aussitôt été rejoint par l'ensemble de ses coéquipiers.

Score final 1-0. L’émotion était au rendez-vous, la victoire également. De quoi donner du baume au cœur aux fans dans les tribunes et à ceux dans le Royaume. C’était bien là la mission pour les Lions de l’Atlas.