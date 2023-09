Etats-Unis : des vigiles armés de fusils d'assaut pour assurer la sécurité des clients d'un fast-food à Philadelphie

Un fast-food de Philadelphie a embauché des gardes armés de fusils d’assaut afin d’assurer la sécurité. Le propriétaire affirme qu’il s’agit d’une mesure afin de protéger les clients.

Des vigiles armés de fusils d’assaut pour protéger les clients d’un fast-food. Cette scène étonnante s’est déroulée à Philadelphie, aux Etats-Unis. Le Jim’s West Steak & Hoagies célébrait sa réouverture dimanche dernier, pour le plus grand bonheur de ses fidèles clients.

Pour assurer leur sécurité, des vigiles lourdement armés étaient présents et encadraient la queue devant le restaurant. Cortez Johnson, propriétaire de l’établissement, a pleinement assumé cette mesure au micro de la chaîne locale d’ABC : «La violence a vraiment augmenté. On veut que les gens soient en sécurité et se sentent en sécurité. Donc quand ils viennent manger ici, ils ne veulent pas s’inquiéter».

The armed agents will be there during business hours Thursday through Sunday. https://t.co/G7CY3yorJX — Action News on 6abc (@6abc) September 16, 2023

Les vigiles seront présents du jeudi au dimanche toutes les semaines. C’est un investissement, mais qui vaut le coup d’après Saul Landers, le directeur financier de l’établissement : «Si on veut sécuriser notre affaire pour faire en sorte que tout le monde soit protégé, il faut payer le prix».

«Ce n’est pas très convivial»

Du côté des clients, cette mesure de sécurité imposante ne semble pas déranger même si elle ne fait pas l’unanimité : «Sécurité et bons plats font toujours bon ménage» a expliqué Nitah Dunham, un client.

«Je ne suis pas un grand fan d’armes, mais je comprends. Si ça dissuade les criminels, je ne peux pas m’en plaindre» a ajouté Mario Maiale, un autre client.

En revanche, William King, également fidèle client du restaurant, a émis des réserves sur le dispositif de sécurité : «C’est un peu excessif. Avoir un vigile armé, ok. Mais déambuler avec une mitrailleuse, ce n’est pas très convivial».

En 2015, le fast-food avait été pris pour cible par des voleurs armés qui avaient dérobé 215 dollars en liquide.