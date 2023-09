Chine : les images impressionnantes de la tornade meurtrière qui a frappé Suqian (vidéos)

Une violente tornade a fait dix morts et plusieurs blessés graves dans la ville de Suqian, dans la province du Jiangsu à l’est de la Chine, selon une annonce faite ce mercredi 20 septembre par les médias d’Etat.

Des images apocalyptiques et un bilan provisoire déjà lourd. D’après une annonce des médias d’Etat faite ce mercredi, dix personnes ont perdu la vie et quelques malchanceux ont été grièvement blessées après le passage d’une tornade à Suqian, dans la province du Jiangsu, à l’est de la Chine.

«Mardi après-midi, une puissante tornade a frappé Suqian, dans la province du Jiangsu (est)... entraînant des pertes humaines et matérielles dans certaines zones», a expliqué la télévision d'Etat CCTV ce mercredi.

Elle a dressé un premier bilan humain et matériel : plus de 5.500 personnes ont été touchées par la tornade et 137 maisons se sont effondrées sur son passage. Plus de 400 personnes ont dû être temporairement relogées en raison des importants dégâts constatés dans leur habitat.

Le pays durement touché

Une vidéo amateure relayée sur Twitter a permis de comprendre l’ampleur de cette tornade, sévissant tout près de l’auteur de l’extrait, dans un ciel extrêmement sombre.

Large, deadly tornado in Suqian, Jiangsu Province this afternoon. Tornado likely moved directly through downtown, massive injuries and some fatalities reported. pic.twitter.com/vvKmTRlzZx — Eric Wang (@Ericwang1101) September 19, 2023

Une autre vidéo publiée sur le même réseau social a permis de constater les dégâts après le passage de cette tornade. Cette dernière a dévasté des rues entières en emportant tout sur son passage, à l’image d’une voiture retournée en plein milieu de la rue dans la séquence relayée sur Twitter.

Aftermath of a tornado moved through Suqian, Jiangsu Province hrs ago. Cars tossed, houses on fire, people lying on the ground. pic.twitter.com/x80Qwh59LN — Eric Wang (@Ericwang1101) September 19, 2023

Cet été, la Chine a été touchée par des précipitations records et des semaines de chaleurs historiques. Les scientifiques ont conclu que ces phénomènes météorologiques extrêmes étaient exacerbés par le changement climatique.

En 2016, des villages entiers de la province du Jiangsu avaient été rasés et au moins 98 personnes avaient été tuées lors d'une tempête accompagnée de vents de la force d'un ouragan.