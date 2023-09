Vladimir Poutine : qui est Alina Kabaeva sa compagne ?

Décrite comme l'une des femmes les plus puissantes de Russie, l'ex-championne de gymnastique Alina Kabaeva serait la compagne officieuse de Vladimir Poutine. Dirigeante d'un grand groupe de médias privés, la femme mène une vie dans l'ombre, entourée de ses enfants.

Connue des Russes pour avoir été tour à tour l'une des plus grandes athlètes du pays et star de la gymnastique rythmique, Alina Kabaeva est soupçonnée d’être la maîtresse de Vladimir Poutine depuis 15 ans. Leur relation n'a jamais été confirmée, mais pas vraiment démentie non plus.

Lioudmila Poutina, la première épouse de Poutine

Car officiellement, Vladimir Poutine n’a eu qu’une seule femme dans sa vie, Lioudmila Poutina, la mère de ses deux filles, Marie et Ekaterina. C’est en 1980 qu’elle était tombée sous le charme du futur chef du Kremlin. Trois ans après la naissance de leur histoire, le couple s'était marié dans l’intimité la plus totale.

Après 30 ans d’union, le couple avait annoncé son divorce lors d’un entretien sur la chaîne russe Rossiya 24. «C'était une décision commune : nous nous voyons à peine, chacun a sa propre vie», expliquait le président de la fédération de Russie. «Vladimir Vladimirovich est complètement noyé dans le travail», affirmait de son côté, Lioudmila.

Ancienne athlète de renommée mondiale

Depuis 2008, des rumeurs insistantes avait toutefois évoqué une relation amoureuse entre le politicien et une célèbre gymnaste de 30 ans sa cadette, Alina Kabaeva. Née le 12 mai 1983 en Union soviétique, la jeune femme s'est fait connaître grâce à ses prouesses de gymnaste qui lui valaient alors une renommée mondiale.

«La première rencontre entre Vladimir Poutine et Alina Kabaeva remonte à 2001, lors d'une réception organisée au Kremlin en l'honneur des médaillés olympiques», a indiqué Céline Nony, grand reporter à L’Équipe et autrice du livre Alina, l'amour secret de Poutine (éd. Arthaud), dans un entretien à La Dépêche du Midi .

Le 12 avril 2018, l’hebdomadaire russe Moskovski Korrespondent avait publié un article dans lequel il révélait qu’Alina Kabaeva et Vladimir Poutine auraient une relation amoureuse. Des affirmations vite démenties par les deux protagonistes.

Une relation cachée

Mais cette relation aurait été bien plus avancée. Toujours selon Céline Nony, Vladimir Poutine et Alina Kabaeva seraient parents de trois enfants. «Au fil de mes recherches, j'ai acquis la certitude qu'elle a eu trois grossesses ces dix dernières années, dont des jumeaux en 2019. Mais à ce jour, on n’en a pas la preuve».

Pour cause, le chef du Kremlin ne s’affiche pas au côté d’Alina Kabaeva et n'y fait jamais référence. «Il s'appuie sur l’Église orthodoxe» et s'est fait «figure de sauveur de la patrie», rapporte Céline Nony dans La Dépêche. De même, «il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine est un ancien espion du KGB. Ne rien dévoiler sur sa vie privée, c’est également une manière pour lui de protéger ses proches».

Présidente du consortium NMD, le plus grand groupe de médias de Russie, la sportive vivrait dans un «immense triplex de 2.600 m2 considéré comme le plus luxueux du monde» à Sotchi (Russie). «Il aurait été offert à Anna Zatsepilina, la grand-mère d’Alina Kabaeva, par Iouri Kovaltchouk, l’un des amis de Vladimir Poutine», affirme la journaliste.