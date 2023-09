Afrique du Sud : la petite-fille de Nelson Mandela est décédée à l'âge de 43 ans

Zoleka Mandela, petite-fille de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, est morte à 43 ans d'un cancer après des années d'engagement pour développer la prévention de cette maladie, a annoncé sa famille ce mardi 26 septembre.

La famille Mandela est en deuil. Ce mardi 26 septembre, un porte-parole de la célèbre famille de l’ancien président sud-africain a annoncé le décès de Zoleka Mandela, petite-fille de Nelson Mandela, à l’âge de 43 ans, des suites d’un cancer.

«Zoleka est décédée dans la soirée du lundi 25 septembre, entourée de ses amis et de sa famille», indique le communiqué partagé sur son compte Instagram.

De récents examens avaient révélé que la maladie avait progressé de manière importante dans plusieurs de ses organes, jusqu'au cerveau et à la moelle épinière, a précisé sa famille.

La fondation Nelson Mandela a également émis un communiqué, présentant «ses plus sincères condoléances à la famille Mandela» et «regrettant la perte de la petite-fille adorée de Winnie et Madiba, et une amie de la Fondation».

«Son travail pour éveiller les consciences sur la prévention du cancer et son engagement sans faille pour faire cesser le sentiment de honte qui entoure la maladie continuera à nous inspirer tous», a-t-elle ajouté.

Qualifiée «d’activiste inépuisable de la santé et de la justice», Zoleka Mandela a d'abord été atteinte d’un cancer du sein en 2011. Cancer qui a récidivé en 2016. Elle a notamment documenté sa lutte contre le cancer à travers de nombreuses publications sur les réseaux sociaux, y compris lors de ses derniers jours.