États-Unis : il réclame les frites manquantes de sa commande de fast-food, une employée lui tire dessus (vidéo)

Alors qu’un client s’était présenté au drive d’un fast-food à Houston (Etats-Unis) pour réclamer un ingrédient manquant dans sa commande, une employée a sorti une arme à feu pour lui tirer dessus. La caissière affirme avoir été provoquée par le client.

Une scène effroyable. La chaîne américaine ABC13 Houston a révélé mardi 26 septembre la vidéo d'une violente agression à l'arme à feu survenue en mars 2021. Ce jour, Anthony Ramos s’est présenté au drive d’un fast-food Jack in the Box de l'aéroport international George-Bush à Houston, avec sa femme enceinte et sa fille de six ans à bord.

DRIVE-THRU DANGER: Surveillance video shows a Jack in the Box drive-thru worker shooting at customers following a dispute, according to a lawsuit filed by the people in the vehicle. https://t.co/bA4iYuRBEh pic.twitter.com/qGbGTh0cA8 — ABC News (@ABC) September 28, 2023

Après réception de sa commande, l’homme s’est rendu compte que la personne en charge de sa commande avait oublié de lui servir ses frites. Il s’est alors plaint à la serveuse, Alonniea Fantasia Ford, lui exprimant son mécontentement. Celle-ci a refusé de le servir, et une dispute a alors éclaté entre les deux personnes.

L’affrontement a pris une tournure bien plus grave ensuite. L’employée a quitté la caisse pour servir la nourriture, puis est revenue avec une arme chargée. Effrayé à la vue du pistolet, le père de famille a pris la fuite, tandis que la serveuse a tiré à deux reprises. Aucune personne n'a été blessée à l’issue de cette attaque.

L'employée a livré sa version des faits

L’employée a été rapidement interpellée par les forces de l’ordre, puis condamnée à un an de prison avec sursis. Celle qui a désormais purgé sa peine a contacté ABC13 Houston pour livrer sa version de l'histoire : «Je ne vais pas sortir mon arme et tirer sur quelqu'un pour des frites. Allons», a-t-elle déclaré.

Alonniea Fantasia Ford, employée de la chaîne pendant 15 ans, a affirmé que le client s’était montré menaçant, lui assénant même des injures racistes. La jeune femme de 30 ans a indiqué lui avoir demandé de s’éloigner à plusieurs reprises. Face à son refus, elle aurait alors sorti son arme à feu.

En marge, la famille du client a porté plainte contre la chaîne de fast-food Jack in the Box, lui reprochant d’avoir négligé la sécurité de l’établissement.

«Jack in the Box doit vérifier les antécédents de ses employés afin de ne pas exposer ses clients à quelqu'un qui tenterait de les tuer», a indiqué au journal américain Unilad l’avocat du père de famille, qui réclame plus de 230.000 euros de dommages et intérêts.

De son côté, la chaîne a assuré n’avoir aucun contrôle sur les agissements de son personnel.