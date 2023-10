Etats-Unis : une fillette de 9 ans disparaît mystérieusement d’un camping

Une alerte enlèvement a été lancée par la police de l’Etat de New York aux Etats-Unis, après la disparition d’une petite fille de 9 ans samedi 30 septembre dans un camping.

Son vélo a été retrouvé, sans elle. Une petite fille de 9 ans est portée disparue depuis samedi dernier. Elle se trouvait dans un camping avec ses parents au parc naturel de Moreau Lake dans le nord de New York aux Etats-Unis.

Comme le rapporte le New York Times, la gouverneure de l’État, Kathy Hochul, a indiqué que l’enfant prénommée Charlotte avait disparu en fin de journée, après être partie faire du vélo avec des amis. Mais vers 18h15, la fillette a insisté auprès de ses parents pour partir seule faire une dernière balade, mais n’est plus jamais réapparue.

***AMBER ALERT UPDATED DESCRIPTION*** PLEASE SHARE! NYSP has activated AMBER Alert for a child abduction that occurred near Moreau Lake State Park in Gansevoort, NY at about 6:45 PM on 9/30/2023. Anyone with any information should call the NYSP at (518) 457-6811 or dial 911. pic.twitter.com/vE6YGbdDP9

— NewYorkStatePolice (@nyspolice) October 1, 2023