Australie : la batterie d'un vélo explose et se transforme en boule de feu

Un phénomène rare mais toujours impressionnant. Un incendie s’est déclenché dans un hôtel de Sydney, en Australie, après l’explosion de la batterie d’un vélo, ont annoncé les autorités locales ce mercredi 4 octobre.

Les services de secours et les pompiers de l’État de la Nouvelle-Galles du Sud ont publié les images de vidéosurveillance de l’hôtel au moment où l’explosion de la batterie s’est produite.

DARLINGHURST | CCTV captures suspected Lithium-ion battery explosion inside inner-city hotel - VIDEO. Extraordinary CCTV footage, obtained by Fire and Rescue NSW (FRNSW), has captured the moment two backpackers were caught in a fireball when a L... https://t.co/k41GRmgifC

