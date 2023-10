«Certificat à 100.000 euros» : quelle est cette condition surprenante pour acheter une voiture à Singapour ?

Pour acheter une voiture à Singapour, les habitants doivent aussi se procurer un certificat spécifique. Son prix : 146.000 dollars singapouriens, soit environ 100.000 euros. Cette particularité fait de Singapour, la ville la plus chère au monde pour être propriétaire d'une voiture.

Être propriétaire d'une voiture à Singapour n'est pas à la portée de toutes les bourses. En effet, en plus du coût d'achat du véhicule, les habitants doivent débourser au préalable l'équivalent de 100.000 euros afin d'obtenir une licence spécifique.

Depuis 1990, la cité-Etat a en effet mis en place un «certificate of entitlement» (COE ou certificat d'admissibilité en français), un dispositif qui permet aux autorités de limiter le nombre de véhicules en circulation.

Mais depuis 2020, le prix de ce certificat a explosé, atteignant cette année la somme record de 146.002 dollars singapouriens, soit un peu plus de 100.000 euros.

Une somme astronomique qui dépasse même le salaire médian en vigueur à Singapour qui est d'environ 85.000 euros. Cette explosion du prix de la licence trouve son origine dans l'apparition du Covid-19.

faire LE CHOIX DE VIVRE SANS VOITURE

Au plus fort de l'épidémie, les ventes de véhicules ont connu une forte hausse, laquelle s'est accompagnée d'une violente augmentation des demandes de licence, les rendant donc plus chères. Le nombre total de licences est par ailleurs limité et dans une ville d'un peu plus de cinq millions d'habitants, seuls 950.000 voitures sont autorisées de circuler.

Dans ce contexte, certains Singapouriens ont donc fait le choix de se passer de leur voiture. C'est le cas notamment de Josh Guan, 40 ans, qui raconte dans les colonnes du Guardian se déplacer uniquement désormais en transports en commun.

Singapour est en effet doté d'un réseau de métro très efficace doté de six lignes et fort de 130 stations franchissables de bout en bout en une heure et demie.