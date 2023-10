Un golf très privé ouvre en Floride avec une adhésion annuelle à 1 million de dollars

Le Shell Bay Club, situé dans le sud de la Floride a ouvert ses portes mardi 4 octobre. Le club proposant de nombreux lieux dont un terrain de golf, un centre de raquettes ou encore un centre nautique privé est accessible moyennant une adhésion d'un million de dollars.

Une somme astronomique. Situé à Hallandale Beach (Floride), le Shell Bay Club a ouvert ses portes mardi 4 octobre. Dans ce lieu de prestige installé sur un terrain de 150 acres figurent plusieurs espaces dont un centre de raquettes, un club nautique privé ou encore un terrain de golf de classe mondiale. L’adhésion annuelle a toutefois un prix et pas des moindres puisque 1 million de dollars sont demandés aux personnes désireuses d'intégrer le Shell Bay Club.

Conçu par l’Australien Greg Norman - deux fois vainqueur d'un tournoi majeur - le parcours de golf privé de 18 trous occupe une grande partie du terrain du club. «Le parcours de Shell Bay sera l'une des expériences de golf les plus uniques et les plus pures que j'ai jamais conçue», a déclaré le vainqueur dans un communiqué relayé par CNN.

A noter qu'il n'y a pas d'option d'adhésion au golf uniquement.

Les locataires des 108 résidences et penthouses qui composent la tour de 20 étages surplombant le parcours bénéficient automatiquement d'une adhésion au club social, et peuvent payer la redevance supplémentaire pour le parcours de golf.