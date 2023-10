Afghanistan : un séisme de magnitude 6,3 provoque la mort de plus de 1.000 personnes

L'Afghanistan a été touché, ce samedi 7 octobre, par un tremblement de terre de magnitude 6,3. L'épicentre a été localisé à une quarantaine de kilomètres de la ville d'Hérat, la capitale culturelle du pays. Plus de 1.000 personnes ont perdu dans la vie dans ce séisme.

C'est une situation dramatique au Moyen-Orient. Ce samedi 7 octobre, l'Afghanistan a été touché par un séisme de magnitude 6,3 près d'Hérat, la capitale culturelle du pays. Plusieurs répliques de fortes intensités se sont enchaînées, entraînant de lourds dégâts.

Afghanistan : un tremblement de terre de magnitude 6,3 a secoué samedi matin l'ouest du pays. Un premier bilan fait état de 14 morts et 78 blessés. pic.twitter.com/9F78tGmCGU — LSI AFRICA (@lsiafrica) October 7, 2023

L'épicentre du séisme a été localisé à 40 kilomètres au nord-ouest d'Hérat et a été suivi rapidement par quatre fortes répliques de magnitudes 5,5, 4,7, 6,3 et 5,9 respectivement, a rapporté l'Institut de géophysique américain (USGS).

Le sinistre a provoqué des glissements de terrain, notamment dans l'ouest du pays. Les «zones rurales et montagneuses» ont particulièrement été touchées selon le porte-parole des services de gestion des catastrophes naturelles, Mullah Jan Sayeq.

«Je suis trop anxieux et effrayé»

A Herat, les habitants ont fui les immeubles et les commerces aux alentours de 11h (8h30, heure française), au moment des secousses. Dimanche, Bilal Karimi, porte-parole-parole adjoint du gouvernement taliban, a déploré un «nombre de victime très élevé», établissant le bilan à «plus de mille morts».

«Nous étions dans nos bureaux lorsque l'immeuble a soudain commencé à trembler et les revêtements muraux à tomber. Les murs se sont fissurés, et une partie de l'immeuble s'est effondrée», a témoigné Bashir Ahmad, un Afghan de 45 ans. «Je n'arrive pas à contacter ma famille, les connexions de réseaux ne fonctionnent plus. Je suis trop anxieux et effrayé», a-t-il poursuivi.

Les tremblements de terre ne sont pas rares en Afghanistan, en particulier dans la chaîne de montagnes Hindu Kush, proche du point de jonction entre les plaques tectoniques eurasienne et indienne. Le pays est déjà en proie à une sévère crise humanitaire depuis le retour au pouvoir des Talibans en 2021 et le retrait de l'aide internationale qui a suivi.