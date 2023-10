Attaques contre Israël : ce que l'on sait de l'assaut du Hamas sur un festival de musique

Samedi matin, l’attaque surprise du Hamas contre Israël a notamment visé un festival de musique techno, «Tribe of Nova», qui se tenait dans le sud du pays. Selon la presse étrangère, plusieurs centaines de morts sont à déplorer.

Ils font partie des premières victimes de l’attaque du Hamas contre Israël de ce week-end. Samedi au petit matin, des assaillants palestiniens ont attaqué le festival de musique techno, «Tribe of Nova», qui se tenait vendredi et samedi dans le sud d’Israël, non loin de la bande de Gaza.

Ce festival à ciel ouvert était organisé à l’occasion de la fête juive de Souccot, selon les organisateurs, et devait durer 48 heures en continu, avec la présence de DJ du monde entier.

Cinquantaine d'assaillants

Une festivalière a témoigné auprès de CNN et expliqué que vers 6h30 du matin, une sirène a retenti pour prévenir d’une attaque de roquettes. De nombreux festivaliers ont alors regagné leurs voitures pour quitter les lieux, créant ainsi des embouteillages aux abords du festival.

Selon des témoignages recueillis cette fois-ci par la BBC, l’électricité a alors été coupée et une cinquantaine d’assaillants ont surgi à bord de véhicules et ont tiré en rafale sur les festivaliers, dans toutes les directions.

Sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on peut voir les festivaliers quitter leurs voitures et s’enfuir en courant dans le désert, sous le bruit des balles. Une vidéo postée par un journaliste du Washington Post montre l'état du site du festival après l'attaque, et des centaines de voitures laissées à l'abandon.

A new clip of drone video from the site of the overnight rave attacked by Palestinian fighters provides the fullest visual picture yet of what happened, showing scores of burned and shot up cars at the festival's entrance: https://t.co/hstMWy8Y1G pic.twitter.com/WUXwlNiCJN — Evan Hill (@evanhill) October 9, 2023

De nombreux disparus

L'agence israélienne de secours Zaka, dont les informations ont été reprises par la BBC ou CNN, indique qu'au moins 260 personnes sont décédées lors de l’attaque de ce festival. Une information qui n’a cependant pas été confirmée pour le moment par les sources officielles.

Plusieurs témoignages recueillis par la presse étrangère laissent entendre que les assaillants du Hamas auraient également kidnappé plusieurs personnes au cours de l’attaque du festival.

Sur Facebook, le festival a posté un message de soutien aux familles des personnes portées disparues. «Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les forces de sécurité, nous sommes en contact permanent avec elles et nous sommes présents dans la région pour effectuer des scans et des recherches afin de retrouver les disparus. En outre, nous transmettons aux autorités compétentes toute information relative à la situation des personnes disparues», ont déclaré les organisateurs, qui ont également créé un formulaire pour aider à retrouver les disparus.

L’armée israélienne a indiqué ce lundi matin que plus de 700 Israéliens avaient été tués depuis samedi matin dans un nouveau bilan, et plus de 2.000 personnes ont été blessées.