Dès 2024 et pour la première fois en Europe, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans

Ce mercredi 11 octobre, l'Organisation mondiale de la santé a alerté sur le vieillissement de la population européenne, appelant les autorités à prendre des mesures pour garantir la santé des personnes âgées.

La population européenne vieillit et «de nouveaux défis sociaux, économiques et sanitaires» s'annoncent, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce mercredi 11 octobre, cette dernière a indiqué qu'en 2024, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans en Europe. Une première dans l'histoire du Vieux continent.

Pour que l'allongement de l'espérance de vie ne soit pas synonyme de santé chancelante, l'OMS recommande de prendre des mesures pour accompagner ce vieillissement. Il s'agit de «permettre aux personnes âgées de préserver et d'améliorer leur santé physique et mentale, leur indépendance, leur bien-être social et leur qualité de vie».

L'institution souligne notamment l'importance d'un régime alimentaire équilibré et conseille la pratique régulière d'une activité physique. L'OMS recommande au moins 150 minutes de sport par semaine et signale qu'«une activité physique encore plus intense peut réduire de 35% le risque de mortalité toutes causes confondues».

Ce vieillissement global est une conséquence de la transition démographique, définit par l'Institut national d'études démographiques (Ined) comme «le passage d'un régime traditionnel où la fécondité et la mortalité sont élevées et s'équilibrent à peu près, à un régime ou la natalité et la mortalité sont faibles et s'équilibrent également».

La Décennie du vieillissement en bonne santé

A l'échelle mondiale et d'après les projections de l'institut Our World in Data, les plus de 65 ans dépasseront en nombre les moins de 15 ans autour de 2064. Selon l'OMS «tous les pays du monde connaissent une croissance à la fois du nombre et de la proportion de personnes âgées dans la population». Si bien que, d'ici à 2030, «une personne sur six dans le monde aura 60 ans ou plus».

En conséquence, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé 2021-2030 Décennie du vieillissement en bonne santé. Elle a été imaginée comme «une collaboration mondiale réunissant les pouvoirs publics, la société civile, les institutions internationales, les professionnels, les milieux universitaires, les médias et le secteur privé afin de mener pendant 10 ans une action concertée [...] à l'appui de vies plus longues et en meilleure santé».

L'objectif est de réduire les inégalités en la matière et repose sur plusieurs axes majeurs : «changer notre façon de penser, de ressentir et d'agir en fonction de l'âge et face à l'âgisme», «renforcer les communautés de manière à favoriser les capacités des personnes âgées et fournir des soins et des «services de santé primaires» adaptés aux personnes âgées, y compris des soins de longue durée de qualité, pour celles et ceux qui en ont besoin.