Attaques en Israël : un premier vol pour rapatrier les ressortissants français

Air France, qui a suspendu sa desserte régulière de Tel-Aviv, va affréter un avion ce jeudi pour rapatrier les ressortissants français « les plus vulnérables » actuellement en Israël et qui souhaitent rentrer. Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, a annoncé que d’autres vols devraient suivre vendredi et samedi.

Alors que la plupart des liaisons commerciales entre l’État hébreu et l’Hexagone sont suspendues, le ministère des Affaires étrangères organise aujourd’hui un vol spécial affrété par Air France, pour rapatrier les Français et les binationaux «les plus vulnérables».

381 places disponibles

«Nous en sommes à notre quatrième achat de billets avec des annulations. Donc avec ma femme nous faisons une opération commando, on se met dans les lignes sans billets et on se met en stand-by, dans l’éventualité où on trouverait des places», raconte Jean, un touriste français bloqué à Tel-Aviv. «Il est réservé aux enfants isolés, aux femmes enceintes et aux personnes malades, et c’est bien normal», ajoute Jean à propos du seul avion affrété.

«C’est plus qu’une envie c’est une nécessité puisque comme beaucoup de gens, moi je réside en France, je suis Française et je suis attachée à ce pays. Notre cas de figure est aussi un petit peu particulier puisque notre bébé est un ancien grand prématuré qui a certaines fragilités, c’est pourquoi nous sommes considérés pour ce vol, mais nous n’avons pas encore de certitude», témoigne Yaël, venue rendre visite à des proches en Israël et qui espère figurer parmi les 381 passagers autorisés à embarquer.

La solution des ambassades étrangères

L’avion concerné est parti ce matin à 10h de Paris. Il décollera ensuite à 16h40 de Tel-Aviv pour atterrir à 20h35 à Roissy-Charles-de-Gaulle. Pour ceux qui n’auraient pas pu embarquer, il faudra réfléchir à un plan B.

«Je passe par les ambassades étrangères et ça marche. Je suis en contact avec le ministère des Affaires étrangère letton, à qui nous avons transmis nos passeports, et qui au titre de la coopération européenne, va peut-être organiser un pont aérien et pouvoir nous embarquer», espère Jean.

En temps normal, Air France opère deux vols par jour vers Israël. L’Espagne, le Portugal, la Suisse, l’Allemagne ou la Corée du Sud ont pour leur part déjà rapatrié plusieurs centaines de leurs ressortissants.