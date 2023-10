«On a entendu les mitraillettes et on a compris...» : des victimes des attaques du Hamas témoignent

Cinq jours après l'attaque du Hamas en Israël, le bilan ne cesse de s'alourdir. Selon Emmanuel Macron, 17 ressortissants français sont toujours portés disparus dont quatre enfants. Les familles de disparus ont témoigné de l'horreur de la situation lors d'une conférence de presse.

Plusieurs familles de franco-israéliens disparus depuis les attaques du Hamas samedi dernier ont témoigné ce jeudi lors d’une conférence de presse à Tel Aviv (Israël). Batsheva Yaalomi, une mère dont la famille a été enlevée par le Hamas, a témoigné de l’horreur qu’elle a vécu lorsque les terroristes ont débarqué dans sa maison.

«On s’est réveillés à 6h30 et on pensait que le bruit que l’on entendait, c'était le bruit des roquettes. Je suis rentré dans la chambre forte avec mes trois enfants, un garçon de 12 ans, un autre de 10 ans, et un bébé d'un an et huit mois», a rapporté la mère de famille.

«On était dans la chambre forte et d’un coup, on a entendu les mitraillettes à l’extérieur. On a entendu des gens qui criaient "Allah Akbar" et on a aussi senti qu’il y avait des choses qui brûlaient. Et on a tout de suite compris qu’il se passait quelque chose», a ajouté cette dernière.

«Ma fille n’est pas partie pour faire la guerre, elle est partie pour danser», le témoignage bouleversant du père d’une disparue pic.twitter.com/pp66J3LANh — CNEWS (@CNEWS) October 12, 2023

Cette conférence a également réuni les témoignages forts d'autres familles, à l'image de ce père brisé par la disparition de sa fille «qui n'était pas partie pour faire la guerre, mais pour danser».