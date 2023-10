Attaques contre Israël : 700 personnalités hollywoodiennes condamnent les assauts terroristes du Hamas : «C’est le mal absolu»

Quelque 700 personnalités hollywoodiennes, dont Gal Gadot, Jamie Lee Curtis, Chris Pine et Michael Douglas, ont signé une lettre ouverte condamnant les attaques du groupe terroriste Hamas contre Israël.

Plus de 700 célébrités et dirigeants du secteur du divertissement à Hollywood ont manifesté leur soutien à Israël en signant une lettre ouverte, dans laquelle ils condamnent l'attaque du groupe terroriste Hamas et appellent à la libération des otages.

Parmi les signataires figurent Gal Gadot, Jamie Lee Curtis, Chris Pine, Michael Douglas, Jerry Seinfeld, Debra Messing, Bryan Lourd, Ryan Murphy, Mark Hamill, Andy Garcia, Eli Roth, Rick Yorn, Howie Mandel ou encore Antoine Fuqua.

Dans le texte, ils évoquent «les rapts d’hommes, femmes et enfants innocents les meurtres d’enfants et de personnes âgées, les viols de femmes et les mutilations de leurs corps» ou encore «l’attaque lâche» du festival de musique lors duquel plus de 260 personnes ont été tuées.

Over 700 Entertainment Industry Leaders have signed CCFP’s letter solidarity with Israel. We all unequivocally condemn Hamas terrorism and the murder of innocent Israelis. pic.twitter.com/qRE67EUQJE — Creative Community for Peace (@CCFPeace) October 12, 2023

Le texte exhorte également Hollywood à soutenir Israël en luttant contre la désinformation qui sévit sur les réseaux sociaux, en particulier sur X (anciennement Twitter).

«Le cauchemar que les Israéliens craignaient depuis des décennies est devenu réalité lorsque les terroristes du Hamas ont infiltré les villes et villages israéliens, écrivent-ils. Sous le couvert de milliers de roquettes tirées sans discernement sur les populations civiles, le Hamas a assassiné et kidnappé des hommes, des femmes et des enfants innocents. Ils ont kidnappé et assassiné des nourrissons et des personnes âgées. Ils ont violé les femmes et mutilé leurs corps. Ils ont défilé dans les rues et sur les réseaux sociaux et ont lâchement attaqué le festival de musique Supernova, apportant mort et destruction à un événement célébrant l’amitié et l’amour. C'est du terrorisme. C’est le mal absolu. Il n’y a aucune justification ou rationalisation pour les actions du Hamas. Ce sont des actes de terrorisme barbares qui doivent être dénoncés par tous.»

Le CCFP (l'organisation à but non lucratif Creative Community For Peace, ndlr) appelle «amis et collègues de l’industrie du divertissement» à s’exprimer «avec force contre le Hamas et à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour inciter l’organisation terroriste à restituer les otages innocents à leurs familles».

La lettre ouverte se poursuit ainsi : «Alors qu’Israël prendra les mesures nécessaires pour défendre ses citoyens dans les jours et semaines à venir, les médias sociaux seront envahis par une campagne de désinformation orchestrée et menée par l’Iran. Nous exhortons tout le monde à se souvenir des images horribles provenant d’Israël et à ne pas amplifier ou se laisser prendre au piège de leur propagande.» Et de conclure : «Nos pensées vont à tous ceux qui subissent des niveaux insondables de peur et de violence, et nous espérons le jour où Israéliens et Palestiniens pourront vivre côte à côte en paix».

On October 7, Hamas terrorists murdered more than 260 young Israelis and tourists who came together to celebrate music and peace at the Supernova Music Festival in southern Israel.





People were burned, shot, castrated, and raped.





We call on artists and art lovers around the… pic.twitter.com/lauDWpF4cw — Creative Community for Peace (@CCFPeace) October 13, 2023

Les réactions et appels se multiplient

Israël a ce samedi 7 octobre été attaqué par surprise par des combattants du mouvement islamiste palestinien Hamas, qui ont enlevé environ 150 personnes et tué plus de 1.200 autres. En riposte, l'armée israélienne a mené des bombardements aériens sur la bande de Gaza, qui ont fait plus de 1.400 morts, selon les autorités locales.

En France, plusieurs centaines de personnalités dont Juliette Binoche, et Carla Bruni-Sarkozy ont signé également une tribune dans Le Point pour réclamer la libération des otages israéliens. La mannequin américaine Gigi Hadid, dont le père est d’origine palestinienne, a elle aussi condamné les actions «terroristes» du Hamas et prié pour la sécurité de tous les innocents, qu'ils soient palestiniens ou israéliens.

«Bien que je nourrisse des espoirs et des rêves pour le peuple palestinien, aucun d'entre eux n'inclut de faire du mal à un juif», a écrit la star des podiums. «Terroriser des personnes innocentes n’est pas conforme au mouvement ‘Free Palestine’ et ne lui apporte aucun bien (…). Il existe de nombreux sentiments complexes, personnels et valables, mais chaque être humain mérite des droits fondamentaux, des soins et la sécurité ; peu importe leur nationalité, leur religion, leur origine ethnique ou leur lieu de naissance. Je sais que mes paroles ne suffiront pas et ne guériront jamais les blessures profondes de tant de personnes, mais je prie toujours pour la sécurité des vies innocentes.»