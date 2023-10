Attaques contre Israël : «On veut une réponse. C’est impossible de vivre sans savoir où elle est», le frère d'une otage témoigne

Parmi les otages retenus par le Hamas se trouve potentiellement Céline Ben-David Nagar. Son frère, Samuel Ben-David, a témoigné au micro de CNEWS.

L’inquiètude continue de monter pour les proches des portés disparus. Samuel Ben-David n’a plus eu de nouvelles de sa sœur, Céline Ben-David Nagar, depuis le début des attaques contre Israël samedi 7 octobre. Au moment des faits, sa sœur participait à la rave party.

«Je suis dans ma voiture, je pars et je cherche partout, je ne dors et ne mange plus, c’est très très dur. On ne s’arrête pas», a-t-il expliqué.

Comme beaucoup d’autres familles, Samuel Ben-David n’a plus eu de nouvelles de sa sœur depuis l’attaque du Hamas lors de la rave party. Il ne sait pas si elle est en vie ou même si elle fait parti des otages du mouvement islamiste palestinien.

Pour retrouver sa sœur, Samuel Ben-David a notamment fouillé les réseaux sociaux, où plusieurs vidéos des attaques de la rave party continuent de circuler : «On veut une réponse, on veut savoir où elle est, avoir un signe de vie ou une photo, quelque chose. C’est impossible de vivre sans savoir où elle est», a-t-il ajouté.

Samuel Ben-David s’est également exprimé sur l’allocution d’Emmanuel Macron et sa promesse de récupérer les otages sains et saufs : «On a aimé les mots du président de la République. On espère qu’il va éxectuer ses paroles».

Ce vendredi, le Hamas a affirmé que 13 otages, «incluants des étrangers», ont été tués lors de frappes israéliennes.